Kurs funta nadal powyżej 5 złotych. Jak długo utrzyma się sprzyjająca passa?

Od 17 listopada kurs funta utrzymuje się nieprzerwanie powyżej 5 złotych, a w poniedziałek jego wartość wzrosła z 5,00 zł do 5,03 złotego. Ekonomiści twierdzą, że dobra passa utrzymuje się dzięki sondażowej przewadze torysów, co zwiększa nadzieje na stworzenie rządu większościowego.

Kurs funta wobec euro wzrósł w poniedziałek z 1,16 EUR do 1,17 EUR, podobne zachowanie mogliśmy zaobserwować wobec dolara – wzrost z 1,28 USD do 1,29 USD. Czemu szterling zawdzięcza tak dobrą pozycję na rynku walutowym?

Zgodnie z najnowszymi sondażami wyborczymi konserwatyści mają znaczną przewagę nad innymi partiami. Ilość miejsc, którą wg prognoz mogą zdobyć torysi, wynosi 349, z kolei laburzyści mogą liczyć na 213 miejsc, Liberalni Demokraci – 14, SNP – 49, Plaid Cymru – 5, Greens – 1.

Jeśli faktycznie sondaże nie kłamią, Boris Johnson będzie miał szansę, aby doprowadzić do Brexitu i zrealizować swoje hasło „get Brexit done” oraz bez problemu przegłosować nową umowę brexitową w parlamencie do 31 stycznia 2020 roku.

Obecne sondaże dają Partii Konserwatywnej 48-proc. przewagę, co wystarczy do uformowania stabilnego, jednomyślnego rządu, jednak sytuacja nie jest przesądzona. Gdy Theresa May ogłosiła przyspieszone wybory po tym, jak została premierem, liczyła na dużą przewagę w parlamencie, jednak bardzo się pomyliła, czego konsekwencją były trwające prawie rok problemy w Izbie Gmin z przegłosowaniem umowy brexitowej.

Jeśli przewaga torysów będzie faktycznie tak znacząca, kurs funta także utrzyma się na wysokim poziomie i najprawdopodobniej na wysokiej pozycji wejdzie w nowy 2020 rok.

