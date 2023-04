Kup teraz, zapłać później. Kto najczęściej korzysta z tej formy zakupów?

Kup teraz, zapłać później - to stosunkowo nowa forma robienia zakupów w internecie, choć wielu starszych Polaków powiedziałoby, że jest to jedynie cyfrowa wersja powszechnych w przeszłości „zakupów na krechę” lub „zakupów na zeszyt”. Kto najczęściej korzysta z odroczonych płatności i czy warto z niej korzystać?

Kup teraz, zapłać później – czyli jak działają odroczone płatności

Zdigitalizowana opcja “Kup teraz, zapłać później” to w miarę nowy system płatności za zakupy w internecie, dzięki któremu możemy pozwolić sobie na zakup rzeczy, na które w danym momencie nas nie stać. Tzw. metoda płatności odroczonych zyskuje na popularności w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza przez pogłębiający się kryzys kosztów życia. Opcja ta, udostępniana przede wszystkim przez duże sklepy, stanowi alternatywę dla przelewu czy też płatności kartą debetową lub kredytową. Zasady są tu proste – kupujemy produkt i otrzymujemy go w ciągu kilku dni, a płatności dokonujemy dopiero po jakimś czasie. Płatność może być jednorazowa i najczęściej musi zostać dokonana w ciągu 30 dni albo rozłożona na raty. Klient ma też zresztą możliwość sprawdzenia produktu przed zapłatą za niego i jeśli zdecyduje się go zwrócić, to z jego konta sklep nie zdąży nawet ściągnąć płatności. Opcja „Kup teraz, zapłać później” jest zatem nadzwyczaj wygodna dla osób, które mają ograniczony budżet i które nie zawsze są w stanie dotrwać do tzw. pierwszego.







Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Sąsiedzi muszą zburzyć swoje ogrodzenia, bo council twierdzi, że są „zbyt wysokie”

Rok podatkowy 2023/2024 w Wielkiej Brytanii: Do jakiej kwoty nie zapłacimy podatku?

British Gas obniża rachunki dla energię dla ponad miliona klientów

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!