Kumulacja EuroMillions w piątek. Za gigantyczną wygraną można kupić sobie prywatną wyspę na Bahamach

W ten piątek do wygrania nieprawdopodobna suma pięniędzy w EuroMillions.

Zainteresowanie obstawieniem zakładów w EuroMillions bez wątpienia jest dzisiaj w Wielkiej Brytanii ogromne, a to za sprawą olbrzymiej kumulacji, która szacunkowo osiągnęła 114 mln funtów.

Kryzys na Wyspach trwa, a wraz z nim pokładane są coraz większe nadzieje w wygraną na loterii. Tym razem jednak mamy do czynienia z olbrzymią sumą pieniędzy, a szczęśliwiec, który ją zgarnie, będzie mógł sobie kupić nawet prywatną wyspę na Bahamach.





Kumulacja w EuroMillions

Tym razem w EuroMillions jest do wygrania aż 114 mln funtów, co jest wprost gigantyczną kwotą. Oprócz wspomnianej wyspy na Bahamach, można za tę sumę kupić również siedem penthouse'ów w centrum Londynu lub… trzy miliony butelek szampana Moet. Warto zatem zastanowić się nad tym, czy w piątek nie kupić losu na loterii i nie dać sobie szansy na wygraną.

Młodzi chcieliby oddać część wygranej

Najnowsze badania zlecone przez organizatorów National Lottery Camelot, pokazują, że młodzi zwycięzcy planują oddać prawie 20 proc. ze swoich milionów w przypadku wygranej na loterii. Badanie przeprowadzone na 2000 dorosłych Brytyjczykach przez Perspectus Global wykazało, że jedna trzecia osób w wieku od 18 do 29 lat albo da pieniądze swoim rodzicom, albo spłaci rodzinne długi.

Tymczasem 26 proc. badanych stwierdziło, że przekaże pieniądze na cele charytatywne, które są dla nich ważne, ale ten sam odsetek badanych osób wykorzystałby również wygraną gotówkę na wymarzone wakacje. Z kolei około 7 proc. stwierdziło, że zainwestuje w sposoby walki ze zmianami klimatycznymi, a 6 proc. chciałoby założyć własną partię polityczną i kandydować do parlamentu.

Co daje największą satysfakcję zwycięzcom?

Andy Carter, starszy doradca zwycięzców w National Lottery, powiedział:

- Wypłaciliśmy wygrane milionerom National Lottery i widzieliśmy, jak zwycięzcy ekscytują się wszystkim, od zakupu wymarzonego domu, rezerwacji niesamowitych wakacji, a nawet kupna nowego odkurzacza, który zawsze chcieli mieć. Ale bez wątpienia radość, jaką daje pomoc rodzinie, przyjaciołom czy lokalnej społeczności, jest tym, co zwycięzca pamięta najbardziej. Miło jest patrzeć, jak młodzi ludzie chcą zmieniać życie ludzi, na których im zależy. A dzięki ogromnej wygranej, takiej jak piątkowy jackpot szacowany na 114 milionów funtów, mogą zmienić wiele żyć.

Rekordowe wygrane

Tylko garstka graczy z Wielkiej Brytanii wygrała kiedykolwiek ponad 100 milionów funtów w loterii EuroMillions. W lipcu anonimowy posiadacz kuponu na Wyspach wygrał rekordową kumulację EuroMillions w wysokości 195 milionów funtów, a szczęśliwymi liczbami były: 6, 23, 27, 40, 41, a 2 i 12 zostały wylosowane jako Lucky Stars. Wcześniej rekord należał do małżeństwa z Gloucestershire, którzy w październiku 2017 roku wygrali 184 miliony funtów.

Niedawno pisaliśmy z kolei o najmłodszej osobie, która wygrała na loterii EuroMillions i która nikomu „nie życzy takich pieniędzy”. Jane Park z Edynburga w 2013 roku, gdy miała 17 lat, wygrała milion funtów i teraz przyznaje, że żałuje zarówno szybkiego wzbogacenia się jak i ujawnienia publicznie tego, że zdobyła nagrodę.

- To bardzo mroczna bajka, przed którą chyba nikt cię nie ostrzega – przyznała Jane w programie telewizyjnym „The Curse of the Lottery” i dodała: - Trochę zaszalałam, ponieważ nigdy nie znałam wartości miliona funtów, nigdy nie widziałam takich pieniędzy. Nigdy nie znałam nikogo, kto miałby takie pieniądze, więc w pewnym sensie wydawałam na rzeczy, których zawsze pragnęłam.

Loteria EuroMillions

Przypomnijmy, że losowania EuroMillions odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w aż 13 rożnych krajach Europy. Co ważne, wszystkie wygrane z nagrodą główną włącznie są wypłacane w postaci jednorazowej sumy wolnej od podatku.

EuroMillions jest międzynarodową grą liczbową, której początki datowane są na 7 lutego 2004 roku. Zapoczątkował ją francuski organizator loterii „Française des Jeux”, hiszpańska loteria krajowa „Loterías y Apuestas del Estado” i brytyjska firma Camelot. Pierwsze losowanie EuroMillions odbyło się w piątek 13 lutego 2004 roku.

