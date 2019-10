Kumbria: Mężczyzna wdrapał się na 90-metrowy komin - trwa akcja ratunkowa [wideo]

Fot: Twitter Tim Graham

Dramatyczna sytuacja w Carlisle (hrabstwo Kumbria) - mężczyzna utknął na szczycie komina znajdujące się na wysokości 90 metrów. Słiżby nadal wierzą, że żyje i kontynuują akcję ratunkową.

Trwa akcja ratunkowa mężczyzny, który jest uwięziony na szczycie komina Dixon's Chimney na wysokości sięgającej 290 stop (około 90 metrów) w mieście Carlisle. Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać jak mężczyzna zwisa do góry nogami z olbrzymiej wysokości. Wciąż nie jest jasne w jaki sposób dostał się on na szczyt konstrukcji, która została zbudowana w 1836 roku i stanowi jeden z najważniejszych zabytków miasta.

Choć wciąż nie do końca wiadomo w jaki sposób mężczyźnie udało się wejść na Dixon`s Chimney, to według relacji świadków, na które powołują się brytyjskie media około godziny trzeciej nad ranem dało się słyszeć... krzyki o pomoc. Wkrótce na miejscu pojawiła się wezwana policja i zorganizowano akcję ratunkową. Według ostatnich doniesień służby wciąż wierzą, że męzczyzna nadal żyje i szukają sposobu, aby go uratować.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC w związku z zaistniałą sytuacją służby ratunkowe prowadzą skomplikowaną akcję ratunkową. - To bardzo złożony i trudny proces, biorąc pod uwagę oczywiste niebezpieczeństwa dla tego człowieka i ekstremalną trudność w uzyskaniu do niego dostępu w taki sposób, który zapewni bezpieczeństwo zarówno jemu, jak i służbom ratowniczym - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Cumbria Fire and Rescue Service.

- Mogę zapewnić opinię publiczną, że służby ratunkowe pracują niestrudzenie, aby wspólnymi siłami rozwiązać ten problem w bezpieczny dla wszystkich sposób - czytamy dalej. Wespół z kumbryjskimi strażami pracują również policjanci oraz zespół ratownictwa górskiego (Penrith Mountain Rescue Team), ratownicy z Lancashire Fire Service oraz lokalna ekipa straży przybrzeżnej, która udostępniła swój helikopter.