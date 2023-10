Crime Kultowe „drzewo Robin Hooda” zostało ścięte

16-letni chłopiec został aresztowany pod zarzutem wyrządzenia szkód o charakterze przestępczym w związku ze ścięciem słynnego „drzewo Robin Hooda”, zlokalizowanego w hrabstwie Northumberland.

Do tych wydarzeń doszło w północnej Anglii, w Parku Narodowym Northumberland przy słynnym Murze Hadriana, wyznaczającym wiele wieków temu granicę Imperium Rzymskiego. Zatrzymany w tej sprawie nastolatek przebywa obecnie w areszcie. Ma pomagać funkcjonariuszom w dochodzeniu w tej sprawie, jak podano w oficjalnym komunikacie wydanym przez Northumbria Police.

Trzeba zaznaczyć, że „ofiara” tego przestępstwa nie jest tylko zwykłym drzewem. Klon jaworowy Sycamore Gap wystąpił w filmie „Robin Hood: Książę Złodziei” z Kevinem Costnerem w roli głównej, dzięki czemu stała się niezwykłą atrakcją turystyczną. Przyciągał tysiące turystów, a w 2016 roku wybrano go „Drzewem Roku” w Wielkiej Brytanii. Sycamore Gap liczył sobie prawie 200 lat.

Przeczytaj też:

Ryanair uruchamia dodatkowe loty na Stansted i rusza ze świąteczną promocją Breaking News

Słynne „drzewo Robin Hooda” powalone

Niestety, 28 września drzewo zostało powalone na ziemie. Wszelkie ślady wskazywało na to, że nie mieliśmy w tym przypadku do czynienia ze zwykłym wypadkiem. Było to celowo działanie. Lokalni mieszkańcy i władze parku twierdzą, że „trudno im dostrzec logikę” w niszczeniu jaworu, który od dawna był „częścią DNA tego obszaru”

Kto i dlaczego ściął „drzewo Robin Hooda”? Lokalna policja pracuje, aby ustalić wszelkie fakty w tej sprawie. Póki co wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z bezmyślnym aktem wandalizmu.

Przeczytaj też:

Polak, który powstrzymał zamachowca z London Bridge otrzymał medal Breaking News

Kto jest odpowiedzialny za to przestępstwo?

Funkcjonariusze policji i strażnicy parkowi obecni na miejscu zdarzenia powiedzieli, że według nich drzewo zostało umiejętnie pocięte ostrą piłą łańcuchową przez osobę, która wiedziała, co robi. Miejscowi mieszkańcy w nocy nie słyszeli nic, z powodu silnego wiatru towarzyszącego sztormowi Agnes.

— Mieliśmy wzloty i upadki [z członkami społeczeństwa], ale nie w takim stopniu, żeby ktokolwiek zrobiłby coś takiego — komentuje Andrew Poad, dyrektor generalny National Trust. — To część DNA tego obszaru. Nie mogę tego zrozumieć. Nie widzę logiki w tym, co zostało zrobione — podsumowuje.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Jak oceniamy brytyjski system edukacji w porównaniu z polskim? [sonda]

Zmiany finansowe, które wchodzą we wrześniu

W Londynie zniszczono 25 proc. nowych kamer ULEZ. Sadiq Khan ugnie się pod presją londyńczyków?