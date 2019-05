Kulisy polskiego biznesu odpadów w UK. "Brudna robota - czysty zysk" nowy serial dokumentalny z UK

Londyn, największe miasto Europy. Każdego dnia 8 milionów mieszkańców wyrzuca tu 10 tysięcy ton śmieci, które ktoś musi posprzątać. Rekinami tego biznesu stali się Polacy, którzy zawodowo zamieniają odpady w funty. Wywożą je, segregują i utylizują. Niestraszne im są wielkie gabaryty.



Stolica Wielkiej Brytanii stała się drugim domem dla wielu Polaków. Podobnie było w przypadku Artura Jastrzębskiego - założycieli firmy Hawk Rubbish Clearance, która od 10 lat dba, by tysiące ton śmieci generowanych przez mieszkańców londyńskiej aglomeracji nie trafiało na ulicę, lecz do wyznaczonych miejsc. Co ciekawe brytyjski rynek oczyszczania miasta został zdominowany przez polskie przedsiębiorstwa, które prócz kompleksowej obsługi zarówno osób indywidualnych jak i firm, przyciągają klientów także atrakcyjnymi cenami.



W firmie Hawk Rubbish Clearance oferujemy kompleksową gamę usług, od drobnych wywozów z prywatnych posesji po komercyjne projekty zarządzania odpadami przemysłowymi na największych placach budów w Londynie. Nasze centrum segregacji ddpadów na Wembley jest odpowiedzialne za zbieranie i usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów domowych i przemysłowych m. in. z Brent, Ealing, Harrow, Hillingdon, Barnet, Camden, Islington, Hammersmith, Fulham, Kensington, Chelsea, City of Westminster.



Na czym polega nasza codzienna praca? Jak radzimy sobie z konkurencją? No i najważniejsze, czy na tym biznesie da się zarobić?



Przekonaj się sam, oglądając nowy program Discovery Channel „Brudna robota – czysty zysk”.

Zajrzyj za kulisy pracy Hawk Rubbish Clearance, jednej z największych polskich firm z branży wywozu śmieci w Londynie. Prześledż wszystkie etapy naszej pracy – od logistyki, odbioru nieczystości od klientów, przez transport specjalistycznymi ciężarówkami, segregację na sortowni, aż po recykling.



Ile można zarobić na gruzie, a ile na metalach kolorowych? Czy łatwo jest operować wielkimi kontenerami w wąskich, londyńskich uliczkach? Jakie skarby wyrzucają na śmieci Anglicy?

Premiera została wyemitowana 1 maja. Natomiast w każdą środę o 22:00 (czasu polskiego) dostępny będzie kolejny odcinek „Brudna robota – czysty zysk”, w którym zobaczycie doświadczony zespół specjalistów z Hawk Rubbish Clearance (również z odtworzenia)