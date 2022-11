Który z brytyjskich supermarketów płaci najwięcej swoim pracownikom? Jest nowy lider!

Aldi stanie się siecią supermarketów, która najlepiej wynagradza swoich pracowników w brytyjskiej skali. Niemiecki dyskont oferuje obecnie stawkę godzinową na poziomie 11 funtów. To o dziesięć pensów więcej, niż wynosząca 10,90 funta stawka wyznaczono przez Real Living Wage. Jednak od stycznia obowiązująca pensja pójdzie w górę!

Zarobki wśród pracowników Aldi będą najlepsze na tle wszystkich sieci retail funkcjonujących na brytyjskim rynku. Osoby zatrudnione w sklepach działających pod szyldem niemieckiej sieci płacą lepiej niż Tesco, Morrisons, Asda czy Sainsbury’s. Władze sieci podjęły w 2022 roku decyzję o dwóch podwyżkach dla swoich „szeregowych” pracowników. To efekt ostrej konkurencji o pracowników po pandemii Covid-19 i Brexicie. Wzrost zarobków w niemieckiej sieciówce sięgnął 40 pensów za godzinę pracy w przypadku całego kraju oraz w przypadku Londynu i miał miejsce dwa miesiące temu.

Ranking brytyjskich supermarketów pod względem wynagradzania swoich pracowników

Od września tego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło z 10,10 funta na godzinę do 10,50 GBP (cały kraj) oraz z 11.55 funta do poziomu 11,95 GBP (Londyn). Procentowo, wynagrodzenie w Aldi poszło zatem w górę o 3,5%. Na podwyżce tej skorzystało około 26 000 pracowników sklepów niemieckiej sieci, co oznacza, że ​​w tym roku inwestycje Lidla w wynagrodzenia swojej załogi wyniosą 43 mln funtów.

Co więcej, kolejna podwyżka wynagrodzenia czeka pracowników Aldi w styczniu 2023 roku. Wówczas, stawki godzinowe pójdą w górę odpowiednio do poziomu równych 11 GBP (cały kraj) oraz 12,45 GBP (Londyn). Oznacza to, iż stawka początkowa dla pracowników przyjmowanych do pracy będzie wyższa o 15% w porównaniu z zeszłym rokiem.

Ile płacą pracownikom brytyjskie supermarkety?

„Nasze nowe stawki płac utrzymują pozycję Aldi jako najlepiej płacącego o supermarketu w Wielkiej Brytanii” - komentował Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi w UK i Irlandii, wprowadzając drugą w 2022 roku podwyżkę. „Ta zapowiedz, jest wyrazem uznania dla niesamowitego wkładu naszych kolegów w służenie lokalnym społecznościom w całym kraju. Ich wyjątkowe wysiłki zapewniły naszym klientom stały dostęp do świeżej, niedrogiej żywności każdego dnia”.

Tym samym Aldi przeskoczy Lidla, który płaci swojemu personelowi od 10,90 GBP (cały kraj) oraz 13 GBP (Londyn). Dla porównania warto również przedstawić, jak wyglądają stawki w innych sieciach. Tesco podnosi stawkę godzinową pracowników o 20 pensów do poziomu 10,30 GBP (cały kraj) oraz 10,98 GBP (Londyn) od przyszłego miesiąca. Lepsze pieniądze oferuje również Morrisons i to od tego miesiąca. Wzrost stawki godzinowej sięgnął tam poziomu 10,20 GBP (cały kraj) oraz 11,05 GBP (Londyn).

Czy warto pracować w Aldi?

Pracownicy Asda zabierają do domu 10,10 funta za godzinę, podczas gdy pracownicy Sainsburys otrzymują 10,25 funta. W zeszłym miesiącu firma Marks & Spencer ogłosiła drugą podwyżkę dla około 40 000 pracowników, która podniesie stawkę godzinową do 10,20 GBP.

Dodajmy, iż niektóre supermarkety oferują dodatkowe korzyści, aby pomóc pracownikom radzić sobie z rosnącymi kosztami życia w Wielkiej Brytanii. Sainsbury’s zapewnia pracownikom bezpłatne jedzenie podczas zmian do końca roku, podczas gdy Tesco podwoiło wartość zniżki pracowniczej. Aldi jest również jedynym supermarketem oferującym płatne przerwy, które w sumie wynoszą dodatkowe 871 funtów rocznie dla przeciętnego pracownika sklepu.

„Nasze nowe stawki płac utrzymują pozycję Aldi jako najlepiej płacącego marketu w UK”

Warto również dodać, iż według organizacji prokonsumenckiej „Which?” to właśnie Aldi pozostaje najtańszym sklepem do robienia codziennych zakupów w chwili obecnej. W zestawieniu koszyka z zakupami zawierającego 48 popularnych produktów we wrześniu 2022 roku niemiecka sieć dyskontów zdeklasowała swoją konkurencję. Za „grocery” w Aldi zapłacimy £75.61 (w poprzednim miesiącu suma ta wyniosła £76.24). Po raz kolejny popularna sieć marketów na brytyjskim rynku nie ma sobie żadnej konkurencji pod względem cen. Jeśli ktoś chce zrobić codzienne zakupy przede wszystkim tanio, to swoje kroki powinien skierować właśnie tam.

Przypomnijmy, we wrześniu niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych Aldi wyprzedziła innego giganta tego sektora – sieć Morrisons – i stała się czwartym co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii. Pracownia badania opinii publicznej Kantar przekazała, iż nie tylko Aldi wyrosło na czwartą siłę na brytyjskim rynku, ale ogólnie rzecz biorąc, dyskonty spożywcze zyskują coraz większy udział w tym segmencie, ponieważ mieszkańcy UK coraz chętniej robią tam właśnie zakupy.

