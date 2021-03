Który supermarket w UK był najtańszy w lutym? Tutaj cena koszyka podstawowych produktów była o £8 niższa niż w najdroższym sklepie

Fot. Getty

Wiemy już, który supermarket w Wielkiej Brytanii był najtańszy w lutym! Łączny koszt 19 podstawowych produktów spożywczych był tutaj aż o £8 niższy, niż w najdroższym obecnie supermarkecie w UK!

W najnowszym zestawieniu najtańszych supermarketów w UK, organizacja konsumencka Which? wzięła pod uwagę koszyk 19 podstawowych produktów spożywczych, takich jak jabłka, jajka czy chleb tostowy Hovis. I, co ciekawe, w zestawieniu tym najlepiej wypadły dwaj dyskontowi giganci – Lidl i Aldi. Dopiero za niemieckimi sieciami uplasowała się tzw. brytyjska Wielka Czwórka (ang. Big Four): ASDA, Tesco, Morrisons i Sainsbury’s. W Lidlu średnia cena wybranego koszyka zakupów wyniosła £19,13, natomiast w najdroższym sklepie – Waitrose – £27,44, czyli aż o £8,31 więcej!

Zakupy w UK – lista najtańszych supermarketów

1. Lidl - £19,13

2. Aldi - £19,38

3. ASDA - £21

4. Tesco - £22,44

5. Morrisons - £22,91

6. Sainsbury’s - £22,06

7. Ocado - £24,79

8. Waitrose - £27,44

Brytyjskie supermarkety – który najtańszy?

Organizacja konsumencka Which? zbadała także, który supermarket z Wielkiej Czwórki oferuje najtańszy koszyk składający się z 85 produktów – obejmujący oryginalne 19 produktów plus 66 dodatkowych. W zestawieniu ujęto także ceny takiego koszyka w Waitrose i Ocado, natomiast tym razem pominięto niemieckie dyskonty.

Tutaj w lutym można było najtaniej kupić koszyk 85 podstawowych produktów spożywczych:

1. Asda - £160,89

2. Sainsbury’s - £167,03

3. Morrisons - £167,51

4. Tesco - £171,83

5. Ocado - £175,40

6. Waitrose - £178,79