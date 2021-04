Który brytyjski supermarket był najtańszy w marcu 2021? Oto wyniki analizy Which?

Fot. Getty

Which? poinformował, który brytyjski supermarket okazał się najtańszy w marcu 2021. Ile kosztował koszyk typowych zakupów w najbardziej popularnych sieciach sklepowych w UK?

Jak co miesiąc Which? opublikował wyniki analizy na temat najtańszego supermarketu w Wielkiej Brytanii. W marcu na miano to zasłużył ten sam supermarket co w ubiegłym miesiącu.

Najtańszy supermarket w UK w marcu 2021 - małe zakupy codzienne

Lidl okazał się najtańszym brytyjskim supermarketem w marcu 2021. Za koszyk codzinnych zakupów, zawierający 20 typowych artykułów, w Lidlu zapłacilibyśmy średnio 22,48 GBP. W koszyku Which? znalazły się takie produkty jak jaja, pomidory, chleb razowy Hovis, jabłka.

Marcowa lista średnich kosztów małych codziennych zakupów w głównych sieciach supermarketów prezentuje się następująco:

8. Waitrose 29,77 GBP

7. Ocado 27,87 GBP

6. Morrisons 26,17 GBP

5. Tesco 26,10 GBP

4. Sainsbury’s 25,95 GBP

3. Asda 24,76 GBP

2. Aldi 22,51 GBP

1. Lidl 22,48 GBP.

Najtańszy supermarket w UK w marcu 2021 - większe zakupy „tygodniowe”

Which? sprawdził także, ile średnio w marcu płacono za większe zakupy, typu tygodniowego, gdzie w koszyku znajdowało się aż 80 produktów. Oprócz 20 produktów z małego koszyka, w wersji większej znalazły się między innymi środki czystości czy przetworzona żywność. W tej wersji rankingu nie uwzględniono dwóch najtańszych marketów, czyli Aldiego i Lidla.

Marcowa lista średnich kosztów większych „tygodniowych” zakupów w głównych sieciach supermarketów prezentuje się następująco: