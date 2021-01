Które sklepy w UK są otwarte w Nowy Rok 2021? Sprawdź, w jakich godzinach czynne są supermarkety 1 stycznia

Fot. Getty

Czy brytyjskie supermarkety, takie jak Aldi, Tesco, Sainsbury’s, Lidl czy Asda, są otwarte 1 stycznia 2021 roku? Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy. Jak są czynne sklepy w UK w Nowy Rok? Sprawdź godziny otwarcia sklepów w UK 1 stycznia.

Nowy Rok w Wielkiej Brytanii jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Fakt ten ma wpływ na godziny otwarcia sklepów w UK 1 stycznia 2021. Warto pamiętać, że w związku z dniem wolnym niektóre sklepy będą całkowicie zamknięte w Nowy Rok. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat godzin otwarcia w najbardziej popularnych sieciach supermarketów w UK w Nowy Rok.

Które sklepy w UK są otwarte w Nowy Rok 2021?

Czy Aldi jest czynny w Nowy Rok 2021?

Sklepy Aldi są całkowicie zamknięte w Nowy Rok. Sieć otwiera się dla klientów dopiero w sobotę 2 stycznia, przeważnie od godziny 8 rano.

Czy Argos jest czynny w Nowy Rok 2021?

Większość sklepów Argos będzie czynna od 9:00 do 17:00 w Nowy Rok 2021. Może się jednak zdarzyć sklep z nieco innymi godzinami otwarcia. Szczegóły można sprawdzić na oficjalne stronie sieci Argos.

Czy Asda jest czynna w Nowy Rok 2021?

Większość sklepów Asda jest otwarta w Nowy Rok od 10:00 do 22:00. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia lokalnych sklepów Asda można sprawdzić na stronie internetowej sieci.

Czy Lidl jest czynny w Nowy Rok 2021?

Sklepy Lidl są całkowicie zamknięte w Nowy Rok. Zakupy w Lidlu można będzie zrobić dopiero w sobotę 2 stycznia 2021.

Czy Marks and Spencer jest czynny w Nowy Rok 2021?

Również sklepy Marks & Spencer są nieczynne w Nowy Rok. Jednak stacje BP prowadzone przez tą sieć powinny być otwarte.

Czy Morrisons jest czynny w Nowy Rok 2021?

Ze sklepami Morrisons w Nowy Rok jest nieco trudniej. Okazuje się bowiem, że każdy sklep samodzielnie ustala sobie godziny otwarcia w ten dzień - bez żadnych odgórnych wytycznych. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia lokalnych sklepów Morrisons można znaleźć na stronie sieci.

Czy Sainsbury’s jest czynne w Nowy Rok 2021?

Sklepy Sainsbury’s są czynne w Nowy Rok 2021. Standardowe godziny otwarcia sklepów to 9-19, jednak niektóre sklepy mogą mieć nieco inne godziny otwarcia. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej sieci.

Czy Tesco jest czynny w Nowy Rok 2021?

Sklepy Tesco w UK są otwarte w Nowy Rok. W Anglii i Walii standardowe godziny otwarcia Tesco to 9-18. Tesco Express może być czynne w godzinach 8-22. W Szkocji standardowe godziny otwarcia Tesco w Nowy Rok to 11-18, przy czym Tesco Express może być czynne nieco dłużej, od 10:00 do 19:00. W Irlandii Północnej Tesco może być otwarte przeciętnie od 10:00 do 18:00. Aby sprawdzić, w jakich dokładnie godzinach otwarte są lokalne sklepy Tesco, należy skorzystać z wyszukiwarki na stronie internetowej sieci.