Które rynki okażą się bezpieczną lokatą w niepewnych czasach?

Z pozoru może się wydawać, że żyjemy w spokojnych czasach. Koniunktura światowa ma się dobrze. Właściwie wszystkie rynki poza Syrią, Wenezuelą i kilkoma innymi pogrążonymi w kryzysach krajami odnotowują wzrosty. Bieda jest systematycznie eliminowana. Dobrobyt rośnie.

Niemniej są to czasy niepewności ekonomicznej, która wynika z trzech głównych powodów:

● Przyśpieszony proces integracji globalnej – to, co zrobi lub powie Kowalski w Sochaczewie może być zauważone właściwie natychmiast przez Smitha w Detroit. To ryzykowne. Niechciana informacja w mgnieniu oka może zrujnować nasze inwestycje.

● Kryzys globalny 2008-2009 pokazał, że cały system korporacyjno-bankowy jest tak naprawdę wydmuszkowym dominem wysoce podatnym na zawirowania rynkowe.

● Zmiany klimatyczne, wzrost populacji, kryzys migracyjny i kończące się zasoby naturalne nieustannie przypominają nam o nadchodzącej katastrofie.

Niemniej nie bądźmy pesymistami. Dobra znajomość indeksów giełdowych przy smykałce do interesów pozwoli nam jeszcze sporo zarobić. Aby być na bieżąco z obecnym stanem rzeczy na giełdach światowych, warto skorzystać z dobrej porównywarki indeksów giełdowych.

Czego szukać?

Oto pożądane cechy rynków inwestycyjnych:

● Stabilność ekonomiczna. Długotrwały, konsekwentny i stabilny rozwój to świetny wskaźnik inwestycyjny.

● Stabilność społeczna. Wynik wyborów parlamentarne może nagle i diametralnie zmienić nastroje społeczne, co przekłada się na notowania na giełdzie, kursy walut i ratingi międzynarodowe. W dłuższej perspektywie niepewność społeczna skutkuje wzrostem cen, stóp procentowych i spadkiem konkurencyjności, które mają bezpośredni wpływ na poziom konsumpcji i zaufanie kredytowe.

● Przynależność do formalnych i międzynarodowych struktur ekonomicznych. Rynki takie jak Polska czy Rumunia po wstąpieniu do Unii Europejskiej przeżywały boom inwestycyjny i gospodarczy. Dla znawców rynku nieruchomości, walut czy papierów wartościowych to był doskonały okres do inwestycji, dlatego warto zwracać uwagę czy dany kraj nie będzie wkrótce członkiem jakiejś wspólnoty gospodarczej.Kraje dołączające do jakichś struktur zyskują na stabilności i bezpieczeństwie, przy równoczesnym wzroście wymiany handlowej.

● Łatwość w obsłudze. Dla inwestora sama czytelność i klarowność indeksów giełdowych to ważny element.

● Amortyzacja. Tu rozumiana jako odporność na zawirowania światowe. Giełda w Chinach może nie odczuć amerykańskiego tąpnięcia, podczas gdy giełda w Londynie na pewno go poczuje.

Jak inwestować?

Przy inwestowaniu należy także zastosować odpowiednią strategię inwestycyjną, w której kluczowa może okazać się dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli umiejętna korelacja różnych lokat, które obniżą ryzyko strat w przypadku krachu na giełdzie lub niespodziewanych wahań walutowych.

Jeśli szukasz lokat lub inwestycji długoterminowych, warto przyjrzeć się branży technologicznej w danych krajach. Poza USA, Japonią i Europą Zachodnią, także Singapur, Korea Południowa, kraje skandynawskie czy Szwajcaria to sprawdzone rynki cieszące się niesłabnącym popytem na dobra i usługi oraz wysokim poziomem innowacyjności i edukacji.

Podsumowanie

Stabilność, stabilność i jeszcze raz stabilność. Jedynie jeśli nie boisz się ryzyka i znasz się na międzynarodowej koniunkturze i klimacie biznesowym na tyle, by dokonać trafnej analizy pod względem ekonomicznym, ale i politycznym, a także znasz specyfikę danego rynku, możesz śmiało szukać celu swoich inwestycji wśród graczy nowej ligi: Chin, Indii, Polski, Rumunii, Wietnamu.

Możesz także szukać rynków z pozoru bezpiecznych typu USA, UK, Japonia czy Szwajcaria. Ale i tu nie ma gwarancji co do zysków. Pamiętajmy, że amerykański gigant Apple stracił niedawno na wartości więcej niż wartość całego Facebooka, a Japonia jest najbardziej zadłużonym krajem na świecie. Dodatkowo kryzysy światowe mają pewną wspólną cechę. Zwykle zaczynają się na jednym z głównych światowych rynków typu giełda nowojorska lub londyńska i stamtąd rozprzestrzeniają się na dalszych graczy. Inwestycja w mniejsze rynki, zwiększa czas reakcji, dając możliwość sprzedania aktywów, zanim krach dosięgnie giełdę w danym państwie.

Wietnam, Rumunia, Filipiny to rynki niezwykle dynamiczne, ale jednak dość młode, a przez to ryzykowne. Moją radą będzie szukanie innowacyjnych i solidnie zarządzanych startupów, które przymierzają się do wejścia na dużą giełdę typu Nasdaq. Inwestycja w Apple czy Bitcoin, gdy wchodziły na giełdę, dałaby nam dziś ponad 1000% zysku! Dlatego warto śledzić rynek startupowy czy high-tech. Znalezienie obiecującej firmy z ciekawym pomysłem wchodzącej na giełdę może okazać się strzałem w dziesiątkę.