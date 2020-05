Które przejścia graniczne w Polsce są otwarte? Zobacz, gdzie można przekroczyć granicę

na granicy z Czechami:

- przejścia drogowe - Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy oraz w:

- Wiechowicach - od poniedziałku do piątku w godz: 5:00–7:00,13:00-14:00, 21:00–23:00,

- Pietrowicach - od poniedziałku do piątku w godz: 7:00–9:00, 14:00–15:00, 20:00–22:00,

- Boboszowie - od poniedziałku do niedzieli w godz: 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00,

- Zawidowie - od poniedziałku do niedzieli w godz: 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00,