Które miasta w UK zostały najbardziej dotknięte przez bezrobocie w czasie lockdownu? Zobacz, gdzie jest najgorzej

Fot. Getty

Obecnie na terenie całego Zjednoczonego Królestwa o zasiłki dla osób bezrobotnych ubiega się 2,7 mln ludzi, w tym 1,4 mln, którzy złożyli wnioski w okresie od marca do maja. Analiza think-tanku Centre for Cities pokazuje, gdzie na skutek lockdownu bezrobocie wzrosło najbardziej.

Z danych zebranych przez Centre for Cities wynika, że w początkowych tygodniach lockdownu bezrobocie dotknęło w szczególności miasta słabsze pod względem ekonomicznym. Jednak w ostatnim miesiącu utrata pracy mocno dała się też we znaki mieszkańcom dobrze prosperujących miast, pokazując tym samym, że nikt do końca nie uchroni się przed epidemią i związanymi z nią ograniczeniami.

Poniżej przedstawiamy Wam listę 40 miast najbardziej dotkniętych przez wzrost bezrobocia w czasie lockdownu:

40. Middlesbrough – wzrost bezrobocia o 3,2 proc.

39. Huddersfield - wzrost bezrobocia o 3,2 proc.

38. Sunderland - wzrost bezrobocia o 3,2 proc.

37. Newport - wzrost bezrobocia o 3,2 proc.

36. Glasgow - wzrost bezrobocia o 3,2 proc.

35. Ipswich - wzrost bezrobocia o 3,3 proc.

34. Wigan - wzrost bezrobocia o 3,3 proc.

33. Stoke - wzrost bezrobocia o 3,3 proc.

32. Telford - wzrost bezrobocia o 3,3 proc.

31. Leeds - wzrost bezrobocia o 3,3 proc.

30. Bristol - wzrost bezrobocia o 3,4 proc.

29. Mansfield - wzrost bezrobocia o 3,4 proc.

28. Leicester - wzrost bezrobocia o 3,4 proc.

27. Southampton - wzrost bezrobocia o 3,4 proc.

26. Barnsley - wzrost bezrobocia o 3,5 proc.

25. Blackburn - wzrost bezrobocia o 3,5 proc.

24. Burnley - wzrost bezrobocia o 3,5 proc.

23. Milton Keynes - wzrost bezrobocia o 3,6 proc.

22. Doncaster - wzrost bezrobocia o 3,6 proc.

21. Worthing - wzrost bezrobocia o 3,6 proc.

20. Portsmouth - wzrost bezrobocia o 3,6 proc.

19. Swindon - wzrost bezrobocia o 3,6 proc.

18. Derby - wzrost bezrobocia o 3,7 proc.

17. Birmingham - wzrost bezrobocia o 3,7 proc.

16. Chatham - wzrost bezrobocia o 3,8 proc.

15. Manchester - wzrost bezrobocia o 3,8 proc.

14. Bradford - wzrost bezrobocia o 3,9 proc.

13. Hull - wzrost bezrobocia o 3,9 proc.

12. Peterborough - wzrost bezrobocia o 3,9 proc.

11. Bournemouth - wzrost bezrobocia o 3,9 proc.

10. Southend - wzrost bezrobocia o 4 proc.

9. Brighton - wzrost bezrobocia o 4 proc.

8. Liverpool - wzrost bezrobocia o 4,1 proc.

7. Basildon - wzrost bezrobocia o 4,2 proc.

6. Londyn - wzrost bezrobocia o 4,4 proc.

5. Crawley - wzrost bezrobocia o 4,4 proc.

4. Northampton - wzrost bezrobocia o 4,5 proc.

3. Blackpool - wzrost bezrobocia o 4,6 proc.

2. Slough - wzrost bezrobocia o 4,9 proc.

1. Luton - wzrost bezrobocia o 4,9 proc.

Jeśli chodzi o miasta najmniej dotknięte przez bezrobocie na skutek lockdownu, to znalazły się wśród nich:

10. Warrington - wzrost bezrobocia o 2,9 proc.

9. Edinburgh - wzrost bezrobocia o 2.,9 proc.

8. Reading - wzrost bezrobocia o 2,9 proc.

7. Dundee - wzrost bezrobocia o 2,7 proc.

6. Swansea - wzrost bezrobocia o 2,6 proc.

5. Exeter - wzrost bezrobocia o 2,5 proc.

4. Aberdeen - wzrost bezrobocia o 2,4 proc.

3. Oxford - wzrost bezrobocia o 2,4 proc.

2. Cambridge - wzrost bezrobocia o 2,4 proc.

1. York - wzrost bezrobocia o 2,3 proc.