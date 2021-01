Która sieć marketów w UK oferowała w 2020 roku najniższe ceny?

Według organizacji działającej na rzecz konsumentów Which? najtańszym marketem funkcjonującym w Wielkiej Brytanii w roku 2020 był niemiecki Lidl.

W zestawieniu przygotowanym przez Which? wzięto po uwagę koszyk zakupowy obejmujący ceny 45 rożnych produktów. Były to podstawowe produkty żywnościowe takie, jak chleb Hovis, kostki bulionowe Knorr i jaja z wolnego wybiegu. W ramach tak przyjętej metodologii w ciągu roku analizowano ceny w ośmiu wiodących na rynku brytyjskim sieciach retail. Co się okazało? Jakie były wyniki tego badania?

Który supermarket w UK jest najtańszy?

W tak skonstruowanym zestawieniu pierwsze miejsce zajął Lidl. Niemiecka sieć popularnych na Wyspach dyskontów oferowała sumarycznie najbardziej korzystną cenę za koszyk przykładowych zakupów. Jego przeciętna cena w roku 2020 wyniosła średnio 42,67 funtów. Drugie miejsce zajęła inna niemiecka sieciówka, a więc Aldi, a na trzecim znalazła się Asda. Oto pełne zestawienie opublikowane przez Which? z cenami za przeciętny koszyk zakupów z wybranymi produktami w 2020 roku:

Lidl - £42,67

Aldi - £43,01

Asda - £48,71

Tesco - £53,30

Morrisons - £53,61

Sainsbury’s - £56,38

Ocado - £66,83

Waitrose - £68,69

Jak widać różnice w cenach między liderami zestawienia, a marketami, które zajęły najniższe miesca są bardzo znaczące. "Najdroższą" siecią w UK okazało się Waitrose z koszykem przykładowych produktów w skali roku kosztującym aż 68,69 funtów. Ich cena jest więc blisko 60% wyższa, niż cena koszyka w Lidlu!

Jaka sieć marketów w Wielkiej Brytanii ma najlepsze ceny?

Warto zwrócić również na inną sprawę. "Marki własne" sprzedawane w sklepach Waitrose są droższe, od "marek własnych" dostępnych w Lidlu. Na przykład opakowanie gotowanych i obranych krewetek w Waitrose kosztowałoby klientów średnio 4,60 funta, w porównaniu do zaledwie 1,99 funta w Lidlu. Przedstawiciele najdroższe marki marketów w UK utrzymują, że ich ceny mają związek z wysoką jakością oferowanych produktów.

Trzeba jednak dodać, że jak wynika z ankiety Which? Waitrose jest liderem jeśli idzie o "doświadczenie kupującego". Kupując w sklepie należącym do tej sieci klienci byli najbardziej zadowoleni z dużej ilości pracowników w sklepie, czystości sklepu i świeżości produktów.

