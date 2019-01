Kto wygra konkurs PŚ w Zakopanym? Oglądaj naszych skoczków i wygraj w konkursie WEEB TV!

Już 19-20 stycznia odbędzie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanym. Na Wielkiej Krokowi znowu zobaczymy największe gwiazdy podniebnych lotów. Która z nich wygra? Wytypuj zwycięzcę i wygraj dostęp premium WEEB.TV!

W kalendarzu PŚ przed wielkim skakaniem na Wielkiej Krokwi znajduje się jeszcze konkurs we włoskim Predazzo, ale już teraz polscy kibice szykują się na kibicowanie Kamilowi Stochowi, Piotrowi Żyle, Maciejowi Kotowi, Dawidowi Kubackiemu i reszcie zespołu prowadzonego przez Stefana Horngachera. Tysiące kibiców, którzy na żywo brali udział w tym "zimowym szaleństwo" zapoczątkowanym jeszcze w erze Adama Małysza, nie mają wątpliwości - tego przeżycia nie da się porównać z niczym innym!

Konkursy w Zakopanem będą miały miejsce 19 i 20 stycznia. Gdzie będzie można je oglądać? Prawa do transmisji zawodów PŚ oraz rywalizacji zaliczanych do tego cyklu takich, jak Turniej Czterech Skoczni czy Raw Air zostały kupione przez stację Eurosport. Na szczęście nie tylko posiadacze kablówek będę mogli oglądać zawody, bo sublicencję wykupiła TVP i wszystkie konkursy będzie można oglądać także w internecie (także za pośrednictwem strony WEEB TV). Oto dokładny rozkład jazdy:

18.01.2019 - Kwalifikacje

Godzina: 17:55

19.01.2019 - konkurs drużynowy

Godzina: 16:00

20.01.2019 - konkurs indywidualny

Godzina: 15:45

W tym sezonie pełnym blaskiem zabłysła gwiazda Ryoyu Kobayashi. Japończyk nie tylko otwiera klasyfikację PŚ, ale w niesamowitym stylu triumfował w TCS wygrywając wszystkie cztery konkursy. Czy w Zakopanem miejscowi pokażą klasę? Kiedy wydawało się, że zajmujący drugie miejsce w generalce Żyła wreszcie znalazł się w życiowej formie przyszedł koszmarny występ na Turnieju Czterech Skoczni. Trener Horngacher tłumaczył swojego zawodnika "problemami fizjologicznymi". Jak będzie tym razem?

Drugi z naszych liderów, Kamil Stoch, skacze niby równo (trzecie miejsce w klasyfikacji), niby ciągle znajduje się w czołówce, ale w jego skokach ciągle brakuje tego "czegoś". Czy pokaże klasę w Zakopanym? Z tym pytaniem zwracamy się do Was! Piszcie do nasz mail ([email protected]) z nazwiskiem skoczka, który według was zatriumfuje w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Wśród tych, którzy prawidłowo wytypują wygranego rozlosujemy 10 kodów zapewniających miesięczny nielimitowanym dostęp do pełnej oferty radiowych i telewizyjnych programów premium WEEB.TV. Maile wysyłajcie do 17 stycznia!

