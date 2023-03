Kto w 2023 jest szczęśliwszy — Polak czy Brytyjczyk? [ranking]

Mieszkańcy, którego z krajów na świecie mogą czuć się najszczęśliwsi? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie podjęła organizacja Sustainable Development Solutions Network (SDSN), działająca pod auspicjami ONZ.

W marcu 2023 roku ukazała się 10. edycja rankingu World Happiness Report, przygotowanego właśnie przez SDSN. Czym kierowano się, układając ten ranking? W sumie brano pod uwagę sześć różnych czynników — były nimi:







produkt krajowy brutto per capita;

szeroko rozumiane wsparcie społeczne;

perspektywa przeżycia życia w zdrowiu, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym;

swoboda w dokonywaniu swoich życiowych wyborów;

deklarowane wspieranie inicjatyw charytatywnych;

poziom korupcji w danym kraju.

Dane do analizy zostały w dużej mierze oparte na wynikach sondażów Gallup World Poll.

Ranking szczęścia — mieszkańcy, którego kraju są najbardziej szczęśliwi?

Panująca opinia, że najlepiej żyje się w krajach skandynawskich znalazła swoje potwierdzenie w rankingu World Happiness Report, bo Finlandia zajęła miejsce pierwsza. Dodajmy, że kraj ze stolicą w Helsinkach po raz szósty z rzędu zapracował sobie na swoją pozycję. Na podium uplasowały się również inne kraje z północy Europy. Dania zajęła miejsce drugie, a na trzecim uplasowała się Islandia.

Oto pełne zestawienie TOP 10:

1. Finlandia

2. Dania

3. Islandia

4. Izrael

5. Holandia

6. Szwecja

7. Norwegia

8. Szwajcaria

9. Luksemburg

10. Nowa Zelandia

Jak wygląda sytuacja na samym szczycie zestawienia?

Jak nietrudno zauważyć Europa, szczególnie jej środkowa i północna część, to kontynent, na którym żyje się najbardziej szczęśliwie. Aż osiem na dziesięć państw w czubie zestawienie reprezentuje stary kontynent. Największy wzrost poczucia szczęścia odnotowano w Izraelu, który awansował o pięć pozycji w stosunku do ubiegłego roku. Poza pierwszą dziesiątką Austria i Australia zajęły 11. i 12. miejsce, a za nimi uplasowała się Kanada, która awansowała o dwa miejsca na 13. miejsce.

Z roku na rok najszczęśliwsze kraje są takie same: 19 krajów z 20 najlepszych w tym roku znalazło się również na liście w zeszłym roku. Ale był jeden wyjątek, Litwa, która stale rosła w ciągu ostatnich sześciu lat, z 52. miejsca w 2017 r. awansowała aż na 20. miejsce w tym roku.

Polak czy Brytyjczyk — kto może uważać się za bardziej szczęśliwego?

A co z Wielką Brytanią i Polską? Otóż odpowiadając na pytanie postawione w samym tytule tego artykułu, trzeba napisać, że Wielka Brytania zmieściła się w czołowej dwudziestce, zajmując 19. miejsce. Polska uplasowała się znacznie niżej, a mianowicie na 39. miejscu. Oznacza to, że (jeszcze?) przeciętny Brytyjczyk jest osobą szczęśliwszą, niż przeciętny Polak. Niemniej, wynik naszej ojczyzny i tak musi robić wrażenie. Polsce udało się awansować o dziewięć pozycji w stosunku do roku 2022. Co więcej, wyprzedzamy między innymi Japonię, (47. miejsce), Grecję (58.), Chorwację (48.) czy Brazylię (59.). Niemniej, przed nami są wciąż takie kraje, jak Słowacja, Panama, Meksyk czy Chile.

A tak prezentuje się „dół” zestawienia:

128. Zambia

129. Tanzania

130. Komory

131. Malawi

132. Botswana

133. Demokratyczna Republika Konga

134. Zimbabwe

135. Sierra Leone

136. Liban

137. Afganistan

„Tegoroczny raport zawiera wiele interesujących spostrzeżeń”, powiedziała Lara Aknin, współautorka raportu, „jednak szczególnie interesująca i dodająca otuchy jest kwestia prospołeczna”. Raport odnotował już globalny wzrost życzliwości w latach 2020 i 2021 po pandemii. Według danych z 2022 r. skłonność ludzi do bycia życzliwymi, hojnymi i altruistycznymi wobec innych była o 25 proc. bardziej powszechna niż przed pandemią.

Jakie jeszcze wnioski płyną z raportu World Happiness Report?

Ten życzliwy duch odnotowano także w krajach takich jak Ukraina i Rosja. Raport stwierdza, że w latach 2020 i 2021 oba kraje doświadczyły globalnego wzrostu życzliwości. Jednak w 2022 roku życzliwość gwałtownie wzrosła na Ukrainie, ale spadła w Rosji. Co ciekawe, pomimo niszczycielskich skutków wojny na Ukrainie, do września 2022 r. oceny życia w tym kraju były wyższe niż po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r., co według raportu jest „poparte teraz silniejszym poczuciem wspólnego celu, życzliwości i zaufania do ukraińskiego przywództwa”. „Rosyjska inwazja przekształciła Ukrainę w naród” – zauważył Jan-Emmanuel De Neve, współredaktor raportu.

