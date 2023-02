Kto stanie na czele szkockiego rządu i zostanie następcą Nicoli Sturgeon w roli lidera SNP?

Do tej pory troje kandydatów zgłosiło się do walki o schedę po Nicoli Sturgeon — Kate Forbes, Ash Regan i Humza Yousaf będą walczyć nie tylko o stanowisko lidera SNP, ale również o pozycję pierwszego ministra (premiera) Szkocji.

Przypomnijmy, 15 lutego 2023 roku, na konferencji prasowej w Bute House w Edynburgu, pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała złożenie rezygnacji z piastowanego przez siebie stanowiska. Szefowa szkockiego rządu „ma dość” i przyznała, że wie, że „nadszedł czas”, aby ustąpiła ze swojego stanowiska, dodając, że jest to „właściwe dla mnie, dla mojej partii i dla kraju”.





Sturgeon na czele szkockiego rządu stała przez ponad osiem lat, od listopada 2014 roku, po tym, jak zastąpiła Alexa Salmonda. Była najdłużej pełniącym tę funkcję politykiem w historii Szkocji. Kto ją zastąpi na tym stanowisku?

Rozpoczyna się walka o władze w SNP i w całej Szkocji

Do tej pory do wyścigu o przywództwo w szkockiego SNP zgłosiła się trójka kandydatów, a kilku polityków wykluczało swój udział. Kandydaci będą musieli uzyskać 100 nominacji z co najmniej 20 lokalnych oddziałów partyjnych, a następnie odbędzie się głosowanie wśród członków SNP. Nazwisko nowego lidera rządzącej partii i jednocześnie szkockiego premiera poznamy do 27 marca 2023 roku.

Kto zostanie następcą Nicoli Sturgeon?

Kto bierze udział w tym wyścigu?

Kate Forbes

Młoda polityczka (rocznik 1990), która niespodziewanie objęła kierownictwo w ministerstwie finansów w 2020 roku po równie niespodziewanym odejściu Dereka Mackay`a i musiała dosłownie w ciągu kilkunastu godzin poskładać „do kupy” szkocki budżet. 32-letnia polityczka ma niewielkie doświadczenie, a funkcje posłanki okręgu Skye, Lochaber and Badenoch pełni zaledwie od 2016 roku.

„Bardziej niż czegokolwiek potrzebujemy lidera, który jest odważny, energiczny i gotowy na nowe wyzwania” - deklarowała dość ogólnikowo. Udział w wyborach na nowego lidera potwierdziła w zeszły poniedziałek. Forbes zwracała uwagę, że Szkocja znajduje się na politycznym rozdrożu, ale ona sama ma „wizję, doświadczenie i kompetencje, by inspirować wyborców”.

Jej kandydatura na nową liderkę SNP i nową pierwszą minister wywołała znaczne kontrowersje po tym, jak Forbes wygłosiła komentarze, po których została oskarżona o homofobię i transfobię. Zadeklarowała, że głosowałaby przeciwko małżeństwom osób tej samej płci w 2014 roku i że transpłciowa kobieta to „biologiczny mężczyzna, który tylko identyfikuje się jako kobieta”. W związku z tym część jej dotychczasowych zwolenników wycofało swoje poparcie dla niej, a zarówno Sturgeon, jak i wicepremier John Swinney kwestionują jej kandydaturę. Niemniej, jak wynika z piątkowego sondażu, to właśnie Kate Forbes cieszy się największym poparcie.

Forbes jest członkiem Wolnego Kościoła Szkocji, który przestrzega ścisłej interpretacji Biblii. Od zeszłego lata przebywa na urlopie macierzyńskim, co oznacza, że nie brała udziału w niektórych kluczowych debatach w SNP na temat głośnego projektu związanego ze zmianą płci oraz dalszej strategii niepodległościowej.

Ash Regan

Pełniła funkcję Minister for Community Safety od 2018 do 2022 roku, kiedy ustąpiła w proteście przeciwko wprowadzeniu gender reform bill. Jest posłankę z okręgu wschodniego Edynburga. 18 lutego 2023 roku Regan ogłosiła swoją kandydaturę na Lidera SNP i szefowej rządu Szkocji. 48-letnia polityczka wezwała do zwołania konwencji niepodległościowej w celu „stworzenia nowej wizji niezależnej Szkocji” i odejście od koncepcji forsowanej przez Sturgeon.

Poparła również pomysł wykorzystania przyszłych wyborów jako „de facto referendum” w kwestii niepodległości Szkocji. Jej zdaniem wygrana partii niepodległościowych, które zdobędą ponad 50% głosów, będzie „wyraźnym sygnałem, że Szkocja chce być niezależnym narodem”. Zdaje się, że Regan prezentuje najbardziej stanowcze podejście do tej kwestii wśród wszystkich kandydatów, którzy opowiadają się za bardziej ostrożnym podejściem w tej kwestii.

Humza Yousaf

Najbardziej doświadczony z trzech kandydatów, Humza Yousaf w swojej karierze politycznej zajmował już szereg wysokich stanowisk w rządzie, w tym ministra transportu, ministra ds. Europy i ministra sprawiedliwości. Jest pierwszym nie-białym i pierwszym muzułmańskim ministrem w szkockim rządzie. Urodzony i wychowany w Glasgow Yousaf w Holyrood zasiada od 2011. Kiedy 37-latek rozpoczynał swoją kampanię w Clydebank, powiedział, że chce „ożywić starania na rzecz niepodległości”.

Jego konto obciąża sytuacja szkockiego NHS tej zimy, gdy czas oczekiwania na pomoc lekarską osiągnął rekordowy poziom, a na Nicolę Sturgeon wywierany naciski, aby zdymisjonowała członka swojego rządu. Zobowiązał się zakwestionować decyzję rządu Wielkiej Brytanii w związku z jego decyzją o zablokowaniu Gender Recognition Reform (Scotland) Bill oraz zwiększyć zaangażowanie w walkę o niepodległość.

Yousaf jest postrzegany jako kandydat kontynuujący politykę obecnego rządu, najbardziej zgodny z postępowym działaniami Nicoli Sturgeon i establishmentem partyjnym. Otrzymał już poparcie wielu lojalistów byłej premier.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Nowe wymagania dotyczące Universal Credit. Ich niespełnienie grozi utratą świadczeń

Pasażer nagrał swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Do sieci trafiło wideo z wnętrza samolotu, który rozbił się w Nepalu

Podatek turystyczny UE może uderzyć Brytyjczyków po kieszeni. Wyspiarze przestaną masowo latać do Hiszpanii na wakacje?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!