Kto najbardziej ucierpi na zakończeniu FURLOUGH? Oto komu najtrudniej będzie znaleźć pracę

Fot. Getty

Program furlough zbliża się do końca. W jakiej sytuacji mogą znaleźć się osoby wysłane w czasie pandemii na przymusowe urlopy? Kto może ucierpieć najbardziej?

Program furlough został wprowadzony, by ochronić przed zwolnieniem pracowników w obliczu kryzysu związanego z pandemią i kolejnymi lockdownowmi. Program ten ma być wycofywany od lipca, a całkowicie zakończy się 30 września i obecnie rząd nie planuje jego przedłużenia.

Kto najbardziej ucierpi na zakończeniu FURLOUGH?

W związku z tym, osoby, które na furlough zostały wysłane, mogą obawiać się, że po zakończeniu programu, pracodawca nie znajdzie dla nich miejsca w firmie, mierzącej się z finansowymi skutkami lockdownu. Kto jest najbardziej zagrożony w tej sytuacji? Komu w razie zwolnienia najtrudniej byłoby znaleźć nową pracę? Oto najnowszy raport w tej sprawie.

Według analizy przeprowadzonej przez Institute for Fiscal Studies (IFS), w obliczu zakończenia programu furlough, najbardziej zagrożone bezrobociem są osoby w wieku 65+, ponieważ jak wskazują dane z kwietnia tego roku, osoby z najstarszej grupy wiekowej były o 40 proc. bardziej narażone na wysłanie na furlough niż pracownicy w wieku 40-64 lata. Dodatkowo, jak dotąd starsi pracownicy rzadziej niż młodsi, odnajdywali się na rynku pracy po utracie zatrudnienia.

Jeśli po zakończeniu furlough osoby te będą miały problem z powrotem do pracy i zostaną bezrobotne, to im właśnie najtrudniej będzie ponownie znaleźć zatrudnienie. Raport wskazuje dwa główne powody tego problemu. Po pierwsze, wiele osób w wieku 65+ nie ma dużego doświadczenia w szukaniu pracy. Po drugie, osoby zbliżające się do wieku emerytalnego nie mają też już często chęci do zmiany zawodu na bardziej nowoczesny - a największe zapotrzebowanie jest obecnie w zawodach i na stanowiska związanych z rozwojem technologicznym i gospodarczym.