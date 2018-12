Kto może zostać premierem Wielkiej Brytanii, jeśli Theresa May zostanie dzisiaj zmuszona do rezygnacji ze stanowiska?

Dzisiaj wieczorem członkowie Partii Konserwatywnej będą głosować nad wotum nieufności wobec Theresy May. W związku z tym pojawiły się już pierwsze informacje odnośnie polityków, którzy mogą zastąpić obecną premier na stanowisku. Sama Theresa May podkreśliła jednak w swoim publicznym wystąpieniu, że będzie walczyć o fotel premiera.

Dzisiaj wieczorem torysi zagłosują nad wotum nieufności wobec Theresy May, co jest konsekwencją przesunięcia przez nią daty głosowania w parlamencie nad umową ws. Brexitu. Wraz z groźbą utraty stanowiska przez obecną premier pojawiły się już informacje na temat tego, kto może ją zastąpić.

Wśród faworytów na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii znalazł się m.in. były minister ds. Brexitu Dominic Raab, który cieszy się największym poparciem wśród kolegów ze swojej partii. Zaraz za nim na liście znaleźli się obecny minister spraw wewnętrznych Sajid Javid, minister ds. pracy i emerytur Amber Rudd oraz zdecydowani zwolennicy twardego Brexitu – Michael Gove oraz Boris Johnson.

Złożenie wniosku o wotum nieufności odbyło się w wyniku odwołania w poniedziałek przez Theresę May głosowania w parlamencie ws. umowy dotyczącej Brexitu. Do głosowania dojdzie dzisiaj wieczorem między godziną 18 a 20 i wezmą w nim udział wszyscy posłowie Partii Konserwatywnej. Do odwołania ze stanowiska obecnej premier potrzeba 158 głosów, jednak już samo zagłosowanie 100 posłów z 315 przeciwko Theresie May może być dla niej katastrofalne.