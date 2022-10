Kto może skorzystać z ulgi Marriage Allowance i ile można na niej zyskać?

Fot: Pxhere

Kwalifikujące się pary małżeńskie lub osoby pozostające w związkach partnerskich mogą obniżyć swój podatek nawet o 252 GBP rocznie dzięki Marriage Allowance. Co warto wiedzieć o "uldze małżeńskiej" obowiązującej w UK?

W szczycie sezonu ślubnego HM Revenue and Customs (HMRC) przypomina małżeństwom i osobom w związkach partnerskich, aby nie zapomniały skorzystać z Marriage Allowance. Jest to ulga podatkowa, która umożliwia parom małżeńskim lub osobom w cywilnych związkach partnerskich w tym osobom będącym razem przez wiele lat, dzielenie się osobistymi ulgami podatkowymi. W jaki sposób? Już wyjaśniamy! Jeśli jeden z partnerów zarabia poniżej progu Personal Allowance wynoszącego 12 570 GBP, a drugi jest opłaca swoje podatki według stawki podstawowej (basic rate), to mogą oni skorzystać z Marriage Allowance. Kwalifikujące się pary mogą przekazać swojemu partnerowi 10% kwoty wolnej od podatku, co wynosi 1260 GBP w roku podatkowym 2022-2023.

Kto może ubiegać się o Marriage Allowance?

Oznacza to, że pary mogą obniżyć płacony przez siebie podatek nawet o kwotę sięgającą 252 GBP rocznie. Mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie i jeśli się kwalifikują to mogą również datować swoje roszczenia do czterech poprzednich lat podatkowych, aby otrzymać ulgę w wysokości do 1242 GBP.

Jak czytamy na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu "Marriage Allowance jest jednym z wielu zasiłków i ulg dostępnych w celu poprawy finansów rodziny w czasie, gdy wiele osób obawia się rosnących kosztów życia". Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się i jak złożyć wniosek wystarczy wyszukać "Marriage Allowance" na stronach GOV.UK.

Ile dane małżeństwo może w ten sposób zyskać?

Obecnie ponad 2 miliony par korzysta z ulgi małżeńskiej, ale przypuszcza się, że tysiące uprawnionych osób nie wiedzą, że mogą się o nią ubiegać. Nawet jeśli pary nie kwalifikują się do zasiłku małżeńskiego w momencie zawarcia małżeństwa, zmiana okoliczności po latach może oznaczać, że na nowo uzyskają uprawnienie. Obejmują one sytuację, gdy:

jeden partner przechodzi na emeryturę, a drugi pozostaje w pracy

zmianę zatrudnienia

skrócenie czasu pracy, gdy zarobki spadają poniżej dodatku Personal Allowance

urlop macierzyński, ojcowski lub dzielony urlop rodzicielski

urlop bezpłatny lub przerwa w karierze

jeden partner studiuje lub uczy się

jeśli współmałżonek lub partner cywilny zmarł po 5 kwietnia 2018 r., osoba pozostająca przy życiu może nadal ubiegać się o pomoc

Roszczenia są automatycznie odnawiane co roku. Jednak pary powinny powiadomić HMRC, jeśli ich sytuacja ulegnie zmianie.

Rok podatkowy/kwota zasiłku małżeńskiego

2022/23 - £252

2021/22 - £252

2020/21 - £250

2019/20 - £250

2018/19 - £238

