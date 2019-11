Kto by zapłacił £103 za 3 hot dogi, kanapkę i 5 napojów bezalkoholowych? Czyli... UWAGA na cenowe pułapki na wakacjach w Europie

Fot. Getty

Czy właściciel baru/restauracji może skasować £103 za 3 hot dogi, kanapkę i 5 napojów bezalkoholowych? Odpowiedź jest prosta – może, bo to jego prawo podyktować taką cenę, jaką uważa za stosowną. Sztuka polega na tym, żeby nie skasował za to NAS i żeby ta przebiegłość mu się nie opłaciła.

Kwota £103 za 3 hot dogi, kanapkę i 5 napojów bezalkoholowych nie została przez nas wyjęta z przysłowiowego kapelusza. Właśnie tyle musiała rzeczywiście zapłacić kilkuosobowa rodzina, która 2 listopada trafiła do jednej z restauracji usytuowanej na Via della Conciliazione w Rzymie. Droga Pojednania, bo to w dosłownym tłumaczeniu oznacza nazwa ulicy, łączy Plac Świętego Piotra z Zamkiem Świętego Anioła.

47-letni Leo Recchia, który wraz z żoną i dwójką dzieci padł ofiarą chytrego restauratora, przyznał na łamach „Il Messaggero”, że jego rodzina trafiła do lokalu chowając się przed deszczem i że on sam nie zwrócił uwagi na ceny, zakładając, że są one zupełnie normalne. - Usiedliśmy, mój syn wybrał w menu hot doga. Zamówiliśmy jeszcze dwa hot dogi i kanapkę. 22 € za każdego hot doga. Kiełbaskę z frytkami... Prawie 20 € za serwis. Pomyśleć, że poprzedniej nocy poszliśmy do restauracji za Panteonem: wydaliśmy podobną sumę, ale za to zjedliśmy pełny obiad – poskarżył się Włoch z Apulii, dodając, że rodzina zamówiła jeszcze 4 puszki Coca Coli za 6 € każda i butelkę wody za 5€.

Właściciel restauracji przyznał, że to nie pierwszy raz, jak klienci skarżą się na ceny w jego lokalu, ale też dodał, że są one wyraźnie zaznaczone w menu. Właściciel zaznaczył także, że wysokie ceny w jego restauracji to wynik znakomitej lokalizacji zaraz w sąsiedztwie Watykanu. - Nie mogę powiedzieć, że są to popularne ceny, ale pytanie o to, czy to jest drogo, czy tanio, to już pytanie bardzo subiektywne – stwierdził na swoją obronę restaurator.