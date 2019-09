Księżniczka Charlotte poszła dziś do szkoły - była „bardzo podekscytowana” swoim pierwszym dniem w roli uczennicy [wideo]

Fot. Getty

Księżniczka Charlotte po raz pierwszy poszła dziś do szkoły. Źródła donoszą, że czteroletnia córeczka księcia Williama i księżnej Kate była „bardzo podekscytowana”, gdy wraz ze starszym bratem i rodzicami przybyła do Thomas’s Battersea w Londynie.

Książę i księżna Cambridge posłali dziś do szkoły już drugie swoje dziecko. Czteroletnia księżniczka Charlotte dołączyła do szkoły Thomas’s Battersea, gdzie uczy się jej starszy brat, książę George. Szkoła mieści się w południowo-zachodnim Londynie.

Mała księżniczka Charlotte wyglądała na lekko skrępowaną, kiedy weszła na plac szkolny, ściskając dłoń matki, a nawet momentami chowając się za nią.

Oczywiście jednak, jej zawstydzenie nie trwało zbyt długo i już chwilę później, w znanym sobie bezceremonialnym stylu wyjrzała do kamer zza księżnej Kate. W tym czasie jej brat George trzymał dłoń swojego ojca. Para książęca niosła w rękach plecaki swoich pociech.

Na powitanie księżniczki Charlotte czekała dyrektorka Helen Haslem, która serdecznie przyjęła nową uczennicę w szkolnych progach.

William i Kate opublikowali na Twitterze filmik, dokumentujący te niepowtarzalne i wzruszające każdego rodzica chwile, gdy ich dziecko po raz pierwszy poszło do szkoły.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️