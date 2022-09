Księżniczka Anna tworzy historię. Jest pierwszą kobietą, która brała udział w Czuwaniu Książąt [wideo]

Co wydarzy się dzisiaj w związku z pożegnaniem królowej Elżbiety?

W poniedziałek wieczorem w Edynburgu w katedrze św. Idziego nie tylko król Karol III, ale też jego siostra i pozostali dwaj bracia czuwali przy trumnie królowej Elżbiety II. Księżniczka Anna była jednak pierwszą kobietą w historii, która wzięła udział w Czuwaniu Książąt.

Księżniczka Anna dołączyła w poniedziałek do swoich trzech braci: Karola, Andrzeja i Edwarda, aby stać przez 20 minut przy trumnie królowej Elżbiety II, i w ten sposób stała się pierwszą kobietą biorącą udział w Czuwaniu Książąt. Do tej pory w ceremonii uczestniczyli wyłącznie mężczyźni.

Czuwanie Książąt z księżniczką Anną

W czasie pogrzebu królowej-matki 20 lat temu, w ceremonii czuwania wzięli udział sami mężczyźni – Karol, Andrzej, Edward, a także David Armstrong-Jones (syn księżniczki Małgorzaty, młodszej siostry Elżbiety II).

12 września 2022 księżniczka Anna przeszła do historii jako pierwsza kobieta z rodziny królewskiej, która wzięła udział w Czuwaniu Książąt. W ten sposób cała czwórka dzieci królowej zebrała się wokół jej trumny podczas przejmującego wieczornego czuwania w katedrze św. Idziego w Edynburgu.

Król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward zajęli swoje miejsca przy królewskiej trumnie o godzinie 19:20 wieczorem po krótkiej procesji. 72-letnia księżniczka Anna, która miała na sobie swój ceremonialny mundur marynarki wojennej i książę Edward, nie odrywali oczu od podłogi podczas 20-minutowego czuwania.

W międzyczasie książę Andrzej miał przez pewien czas zamknięte oczy, a król Karol, który czasami wydawał się mieć łzy w oczach, trzymał ręce złożone i również patrzył w kierunku podłogi, gdy ludzie przechodzili obok (wyjątkowo na czas Czuwania Książąt nie wstrzymano bowiem przejścia zwykłych ludzi koło trumny).

Jak poinformowano – kolejka osób, które chciały pożegnać królową, ciągnęła się na ponad 1,5 kilometra i liczyła około 20 000 ludzi.

Pierwsze Czuwanie Książąt od 2002 roku

Czuwanie Książąt przy trumnie królowej Elżbiety II było pierwszym w tradycji od 2002 roku. W przeszłości odbyły się dwa takie czuwania – w roku 1936 po śmierci króla Jerzego V i w roku 2002 w czasie pogrzebu Królowej Matki.

W czuwaniu króla Jerzego V w 1936 roku uczestniczyli jego synowie: król Jerzy VI, Henryk, książę Gloucester i Jerzy, książę Kent. Z kolei po śmierci Jerzego VI nie zorganizowano Czuwania Książąt, gdyż monarcha miał tylko córki, żadnych synów ani wnuków w odpowiednim wieku.

Królowa Małżonka i Hrabina Wessex siedziały w katedrze naprzeciwko trumny, która pozostanie w katedrze św. Idziego przez 24 godziny, zanim zostanie zabrana do Londynu.

Co zaplanowano na wtorek?

We wtorek trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu, skąd z kolei o godzinie 18:00 zostanie przetransportowana samolotem do bazy RAF Northolt w zachodnim Londynie i stamtąd trafi do Buckingham Palace o 19:00. W podróży tej będzie matce towarzyszyć księżniczka Anna.

We wtorek trumna z ciałem królowej zostanie przetransportowana samolotem do Londynu.

Z kolei król Karol III i Camilla odwiedzą we wtorek Belfast, gdzie monarcha spotka się z sekretarzem stanu Irlandii Północnej, Chrisem Heaton-Harrisem, a także innymi przywódcami partii.

Potem para weźmie udział w nabożeństwie modlitewnym w katedrze św. Anny przed powrotem do Londynu wieczorem.

