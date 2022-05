Księżna Kate szuka asystentki. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pracę marzeń przy rodzinie królewskiej?

Fot. Getty

Kate Middleton, żona księcia Williama, poszukuje pracownika na stanowisko asystentki/-a. Jakie wymagania są stawiane kandydat(k)om?

Marzy Ci się praca przy rodzinie królewskiej? Na rynku pojawiła się świetna okazja - księżna Kate poszukuje właśnie nowej asystentki do zespołu swoich najbliższych współpracowników. Kandydaci muszą nie tylko spełniać profesjonalne warunki zawodowe, ale także być fanami brytyjskich royalsów…

Ogłoszenie dotyczące stanowiska asystentki do zespołu najbliższych współpracowników księżnej Cambridge zostało zamieszczone na portalu LindekIn trzy dni temu, a liczba zgłoszeń już mierzona jest w setkach. Nic w tym dziwnego - przecież okazja aplikowania o posadę tak bliską rodzinie królewskiej i samej księżnej, (która jest jedną z najbardziej lubianych osób z grona współczesnych royalsów) to nie lada gratka.

Praca marzeń u księżnej Kate

Ogłoszenie zatytułowane „Personal Assistant to the Assistant Private Secretary to HRH The Duchess of Cambridge” zostało opublikowane na LinkedIn przez profil The Household of TRH The Duke and Duchess of Cambridge, a w opisie czytamy między innymi:

„To ekscytująca okazja, aby dołączyć do naszego zespołu PA w celu wsparcia prywatnego sekretarza JKW Księżnej Cambridge. Ta rola polega na zapewnieniu szerokiego wsparcia administracyjnego i operacyjnego dla prywatnego sekretarza”.

Oznacza to, że ogłoszenie dotyczy stanowiska asystentki/-a dla osobistej asystetki/-a księżnej Kate. Wiąże się to więc z pracą bardzo mocno związaną z działalnością i aktywnościami żony księcia Williama. Wśród obowiązków wymieniono na przykład:

prowadzenie terminarza osobistej asystentki księżnej

umawianie spotkań

nadzorowanie korespondencji

organizowanie podróży

sporządzanie protokołów ze spotkań

wsparcie administracyjne

wsparcie zespołu zajmującego się organizacją wydarzeń i imprez.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać pracę marzeń przy rodzinie królewskiej? Wśród najważniejszych cech i kompetencji, oczekiwanych od kandydatów, wymieniono między innymi:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku i w pracy administracyjnej

doskonałe umiejętności informatyczne (szczególnie w zakresie obsługi MS Office i szybkiego pisania na klawiaturze)

doskonałe umiejętności organizacyjne

doskonałe umiejętności komunikacyjne (w zakresie posługiwania się językiem mówionym i pisaniem, a także w zakresie relacji interpersonalnych)

zainteresowanie działalnością księcia i księżnej Cambridge

znajomość różnorodności społeczności Zjednoczonego Królestwa i krajów Wspólnoty Narodów ma być dodatkowym atutem.

W ogłoszeniu określono wysokość wynagrodzenia - osoba na tym stanowisku może liczyć na 27 500 funtów rocznie. Jest to praca stała, na pełny etat (37,5 godz. tygodniowo). Całą treść ogłoszenia można znaleźć na portalu LinkedIn, gdzie znajduje się też przekierowanie do źródłowego ogłoszenia na stronach brytyjskiej rodziny królewskiej.