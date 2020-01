Książka o rotmistrzu Pileckim otrzymała prestiżową brytyjską nagrodą literacką

Fot: Wikimedia Commons/Penguin Books

Biografia Witolda Pileckiego wyróżniona prestiżową brytyjską nagrodą literacką - książka "Ochotnik" napisana przez Jacka Fairweathera otrzymała Costa Book Awards za rok 2019 w kategorii biografia.

W poniedziałek książka "The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz" zdobyła prestiżową nagrodę Costa Book Awards. Biografia rotmistrza Pileckiego została nagrodzona w kategorii utworu biograficznego, dzięki czemu wciąż ma szansę na zdobycie głównej nagrody, czyli tytułu Costa Book of the Year. Konkurować będzie ze zwycięzcami w pozostałych kategoriach, a więc "Middle England" Jonathana Coe (powieść), "The Confessions of Frannie Langton" Sary Collins (debiutancka powieść), "Fleche" Mary Jean Chan (poezja) i "Asha and the Spirit Bird" Jasbinder Bilan (książka dla dzieci). Wygląda na to, że faworytem w tym wyścigu będzie powieść Jonathana Coe`go traktująca o Brexicie.

Książka "Ochotnik" ukazała się w czerwcu zeszłego roku nakładem oficyny Penguin Books. Biografia jednego z polskich bohaterów II Wojny Światowej pióra znanego korespondenta wojennego miała premierę na rynkach anglojęzycznych, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA. Oprócz tego zostanie przełożona na wiele innych języków - między innymi na holenderski, hiszpański, portugalski, czeski oraz litewski.

Przekład polski zostanie wydany przez krakowski Instytut Wydawniczy ZNAK w styczniu 2020 roku.

- Badając historię Pileckiego zdałem sobie sprawę, jak trudno czasem zrozumieć cierpienie innych. Jemu w Auschwitz się to udało. Mam nadzieję, że jego historia zainspiruje ludzi tak, jak zainspirowała mnie - mówi Fairweather w wywiadzie dla "Tygodnika Powszechnego".

Costa Book Awards przyznawane są od 1971 roku. W ramach plebiscytu wyróżniane są książki napisane w języku angielskim przez pisarzy mieszkających w Wielkiej Brytanii bądź Irlandii. Obecnie nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach, a później spośród nich wybierana jest najlepsza książka roku. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dostają nagrodę w wysokości 5 tys. funtów. Z kolei autor Costa Book of the Year otrzyma 30 tys. funtów. Jego nazwisko poznamy 28 stycznia.

Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej. W historii zapisał się, jako więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika