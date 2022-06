Książę William wspomógł bezdomnych, sprzedając w Londynie „The Big Issue”. Zachowanie przyszłego monarchy rozczuliło wielu ludzi

Fot. YouTube

Książę William został dziś przyłapany w centrum Londynu, jak pomagał ludziom bezdomnym w sprzedaży tygodnika „The Big Issue”. Zachowanie przyszłego monarchy rozczuliło naocznych świadków zdarzenia, a także, nieco później wielu internautów.

„To prawdziwy dżentelmen” - mówi londyńczyk, któremu udało się dziś zamienić na ulicy kilka słów z księciem Williamem. Syn księcia Karola wyruszył do centrum Londynu, by wspomóc ludzi bezdomnych w sprzedaży ich sztandarowego organu prasowego „The Big Issue”. William profesjonalnie przygotował się do pracy – gdy oferował przechodniom zakup „The Big Issue”, miał na sobie czapeczkę i specjalną kamizelkę z nazwą gazety. Książę nie dla wszystkich był tak od razu widoczny – nieco ukryty pod czapeczką, zaskoczył swoją obecnością wielu ludzi. - Kiedy zdałem sobie sprawę, z kim mam do czynienia, byłem trochę zszokowany, ale oczywiście powiedziałem, że tak [chcę kupić „The Big Issue”] - wyznał taksówkarz, który ładował akurat swoją taksówkę na Rochester Row, na terenie Westminster.

Książę William to przemiły człowiek

Okazję do zakupu egzemplarza „The Big Issue” i do ucięcia sobie krótkiej pogawędki z przyszłym monarchą, miało dziś w Londynie przynajmniej kilka osób. Wszyscy chwalili księcia za skromność, sympatyczny sposób bycia i wolę niesienia pomocy. „Mój szwagier był dziś w Londynie i zobaczył celebrytę, więc zrobił z daleka zdjęcie. Znana osoba dostrzegła wysiłek „ukrytego podglądacza” i przeszła przez ulicę, aby dalej zbadać sprawę. Cóż to za zaszczyt móc prywatnie porozmawiać przez chwilę z naszym przyszłym Królem, który był pokorny i cicho pracował w tle, pomagając najbardziej potrzebującym. Te 'ciche gesty' często pozostają niedostrzeżone. Finałem tej wyjątkowej okazji był moment, w którym książę William zapytał mojego szwagra, czy chce kupić „Big Issue”, na co ten odpowiedział, że 'nie ma drobnych'. A książę na to wyciągnął mobilny terminal płatniczy Tego nie można nauczyć! To było bezcenne” - opowiedział o doświadczeniu swojego szwagra emerytowany policjant Met Police.

