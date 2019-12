Książę William ogłosił ambitny plan "naprawy ziemi" w ciągu najbliższych 10 lat

W dniu dzisiejszym Książę William ustanowił nagrodę ekologiczną, która ma pomóc "naprawić" naszą planetę. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej zwraca uwagę, że nasza planeta znajduje się "punkcie krytycznym".

Ambicji księciu Williamowi odmówić nie można - jego ekologiczna inicjatywa zakłada, że w ciągu najbliższej dekady uda mu się "naprawić ziemię". Jego "misja" rozpoczęła się od umieszczenia krótkiego filmu na oficjalnej stronie Pałacu Kensington, w którym przedstawił założenia i cele związane z Earthshot Prize. W klipie z udziałem samego Sir Davida Attenborough dowiadujemy się, że mamy do czynienia z "najbardziej prestiżową nagrodę środowiskową w historii", która "będzie miała na celu wygenerowanie nowych sposobów myślenia, a także nowych technologii, systemów i rozwiązań".

Przeczytaj też: Pasażerowie Ryanaira, którzy odmówią wejścia na pokład Boeinga 737 Max, nie dostaną zwrotu pieniędzy za bilet

Nagroda Earthshot została opisana jako "zestaw wyzwań, które zainspirują dekadę działań mających na celu naprawę planety" zaprojektowanych w celu "nagradzania postępu we wszystkich sektorach przemysłu i społeczeństwa". Inspiracją dla nowego eko-wyróżnienia było lądowanie na Księżycu w 1969 roku, jedno z największych osiągnięć ludzkości, o którym mówiła również Elżbieta II podczas swojego tradycyjnego przemówienia świątecznego. To wspaniały dowód "niezwykłej mocy ludzkości do rozwiązania największych problemów". "Chcemy, aby Earthshot stworzyło nową falę ambicji i innowacji w poszukiwaniu sposobów na uratowanie planety" - czytamy dalej.

Nagroda będzie przyznawana pięciu zwycięzcom rocznie w ciągu 10 lat, w nadziei znalezienia "co najmniej 50 rozwiązań największych problemów świata do 2030 roku". Co roku, w latach 2021–2030, coroczna ceremonia wręczenia nagród będzie odbywać się w różnych krajach na całym świecie. "Wyzwania Earthshot będą szukać odpowiedzi na największe problemy, przed którymi obecnie stoi planeta, w tym: klimat i energia, przyroda i różnorodność biologiczna, oceany, zanieczyszczenie powietrza i słodka woda".

"Nagrody mogą być przyznawane szerokiemu gronu osób, zespołów lub współpracowników - naukowcom, aktywistom, ekonomistom, liderom, rządom, bankom, przedsiębiorstwom, miastom i krajom - każdemu, kto dokonuje znacznego rozwoju lub wybitnie przyczynia się do rozwiązania wyzwań związanych z ochroną naszego środowiska. Będziemy wsłuchiwać się w głosy wszystkich, którzy będą chcieli dołożyć swoją cegiełkę, chcemy motywować i inspirować nowe pokolenie myślicieli, liderów i marzycieli".

Przeczytaj też: Brytyjka zmarła na zawał serca po tym, jak złamała nogę i przez 6 godzin czekała na karetkę leżąc na zmarzniętej ziemi

Po wielkim ogłoszeniu książę Cambridge napisał na Twitterze w osobnym poście napisał, że "ziemia znajduje się w punkcie zwrotnym i stoimy przed trudnym wyborem: albo będziemy kontynuować naszą działalność i nieodwracalnie uszkodzimy naszą planetę, albo będziemy pamiętać o naszej wyjątkowej mocy", której będzie można użyć do rozwiązania problemów i stawienia czoła wyzwaniom.

"The earth is at a tipping point and we face a stark choice: either we continue as we are and irreparably damage our planet or we remember our unique power as human beings and our continual ability to lead, innovate and problem-solve." — The Duke of Cambridge @EarthshotPrizepic.twitter.com/SfGaKY9qsG