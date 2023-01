Książę William miał fizycznie zaatakować swojego młodszego brata, jak ujawnia książę Harry

Następca brytyjskiego tronu i książę Walii miał robić wyrzuty swojej szwagierce, a następnie rzucić się na swojego brata i dość mocno go poturbować. William miał chwycić za kołnierz Harry`ego i powalić go na ziemię. Jakie były okoliczności tego zajścia? Jaki miało wpływ na stosunki między braćmi?

Opis ataku księcia William na jego brata znajdzie się w biografii księcia Harry`ego zatytułowanej „Spare”. Można traktować ją jako kolejną element kampanii medialnej Sussexów, którzy nie dają o sobie zapomnieć, ale publikacja ta budzi duże zainteresowanie na Wyspach i nie tylko. Portal „Guardian” otrzymał dostęp do treści w niej zawartych i opublikował relację z konfrontacji między Williamem a Harry`m.





Do rzeczonych wydarzeń miało dojść całkiem niedawno, bo w 2019 roku, w londyńskim domu Sussexów, w Nottingham Cottage, na terenie Pałacu Kensington. Jak doszło do tej konfrontacji? Otóż Harry wspomina, iż jej kontekst był związany z pogorszeniem się relacji między braćmi wraz z pojawieniem się Meghan Markle. William pojawił się w „Nott Cott”, aby porozmawiać, o „całej tej katastrofie” i zmaganiach z prasą. Harry zauważa, że jego brat gdy porzyszedł, był już poddenerwowany.

Książę Walii miał nazwać partnerkę swojego brata osobą „trudną”, „niegrzeczną” i „szorstką”. Harry zwracał uwagę, iż William, krytykując swoją szwagierkę „papuguje narrację [brytyjskiej] prasy” na jej temat.

Następca brytyjskiego tronu miał pobić swojego młodszego brata

Jak czytamy w relacji przytaczanej przez „Guardiana”, William odparował, mówiąc, iż Harry nie zachowuje się racjonalnie. W tym właśnie momencie między członkami brytyjskie rodziny królewskiej miała rozpętać się kłótnia, a konflikt miał się już tylko nasilać. Obaj mężczyźni mieli się obrażać, a Harry zarzucił swojemu bratu, że nie rozumie tego, co czuje osoba, będąca tylko „zapasowym” następcą tronu.

William zaznaczał, że próbował tylko pomóc. „Mówisz poważnie? Pomóc mi? Przepraszam – tak to nazywasz? Pomocą?” - miał odpowiedzieć jego brat. Ten komentarz miał poważnie rozgniewać królewskiego spadkobiercę, ale Harry udał się do kuchni, a William poszedł za nim. „Willy, nie mogę z tobą rozmawiać, kiedy jesteś w takim stanie” - powiedział i podał mu szklankę wody. William się nie uspokoił, odłożył napój, obrażając Harry`go podszedł do niego i...

„To wszystko stało się tak szybko”

„To wszystko stało się tak szybko. Tak bardzo szybko. Chwycił mnie za kołnierz, rozrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na psiej misce z wodą, która pękła pod moimi plecami, a jej kawałki wbiły się w moje ciało. Leżałem tam przez chwilę oszołomiony, a potem wstałem i kazałem mu się wynosić” - jak pisze książę Sussex w swojej biografii.

Harry pisze, że William namawiał go do oddania ciosu, do walki, jakby to była jedna z braterskich przepychanek z czasów, kiedy byli tylko dziećmi. William wyszedł, ale wrócił, przeprosił i widać było, że jest mu żal. „Nie musisz mówić o tym Meg” - miał powiedzieć. „Masz na myśli to, że mnie zaatakowałeś” - odpowiedział jego brat. „Nie zaatakowałem cię, Haroldzie” - zaznaczył William. Harry zapewnia, że nie powiedział od razu swojej żonie – ale zadzwonił do swojego terapeuty.

Co było zarzewiem konfliktu między Harry`m a Williamem?

Meghan dowiedziała się nieco później. Zauważyła „zadrapania i siniaki” na plecach swojego partnera. Harry powiedział jej o ataku. „Nie była zaskoczona i nie była aż tak zła. Była strasznie smutna” - pisze.

Książka „Spare” ukaże się w przyszłym tygodniu, ma mieć premierę 10 stycznia 2023 roku. Będzie to autobiografia księcia Harry'ego, w której chce „podzielić się doświadczeniami, porażkami i lekcjami, jakie udzieliło mu życie". Jej tytuł, który na polski można przełożyć, jako „Zapasowy” albo „Zapas” odnosi się do miejsca, jakie zajmuje książę Harry w stosunku do brytyjskiego tronu. W kręgach królewskich i arystokratycznych pierworodny syn jest spadkobiercą tytułów, władzy i fortuny, a więc drugi jest tylko „rezerwowym”, na wypadek, gdyby pierworodnemu coś się stało. „Cudownie! Teraz dałeś mi spadkobiercę i zapasowego [syna] – moja praca jest skończona” - takie słowa miał wypowiedzieć obecnie panujący w UK król Karol III, gdy księżna Diana urodziła Harry`ego.

Książę Sussex opisuje wydarzenia, które miały miejsce w 2019 roku

Bycia „zapasowym” synem jest motywem przewodnim książki Harry`ego, który na jej łamach opisuje swoje dzieciństwo, lata szkolne, służbę w armii brytyjskiej i bycie członkiem rodziny królewskiej. Nie brakuje wątków związanych z relacjami z rodziną, bratem i wspólnym życiem z Meghan.

