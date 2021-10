Książę William krytykuje kosmiczny wyścig miliarderów i wzywa do skupienia się na problemach, z którymi borykamy się na Ziemi

Fot. Getty

Choć cały świat ekscytuje się kosmicznym wyścigiem trzech miliarderów - Richarda Bransona, Jeffa Bezosa i Elona Muska, to książę William postanowił właśnie wylać kubeł zimnej wody na zbyt rozgrzane tym tematem głowy. Książę Cambridge wezwał do skupienia się na problemach, z którymi borykamy się na Ziemi i którym daleko jest jeszcze do pomyślnego rozwiązania.

Książę William udzielił wywiadu BBC Sounds, który zostanie wyemitowany dzień po historycznym locie w kosmos rakiety New Shepard, z 90-letnią gwiazdą serialu "Star Trek", Williamem Shatnerem, na pokładzie. Rakieta New Shepard należy do firmy Jeffa Bezosa Blue Origin, a Shatner stał się dzięki udziale w krótkiej misji najstarszym astronautą w historii.

Jednak zarówno lot New Shepard, jak i w ogóle kosmiczny wyścig trzech miliarderów - twórcy Virgin Group Richarda Bransona, założyciela Amazona Jeffa Bezosa i założyciela m.in. PayPala, SpaceX i Tesli - Elona Muska, nie robią do końca wrażenia na drugim w kolejności następcy tronu brytyjskiego. Książę William zaznaczył, że największe umysły są potrzebne tutaj, na Ziemi, by zaradzić wielu problemom, które wciąż tutaj nie są rozwiązane. - Potrzebujemy jednych z największych mózgów i umysłów na świecie, by skupili się i spróbowali naprawić tę planetę, a nie by szukali kolejnego miejsca do życia.

Szczyt Cop26 w Glasgow

Książę William udzielił wywiadu w przeddzień inauguracji ustanowionej przez siebie nagrody Earthshot Prize. Nagroda ta ma być co roku przyznawana osobom lub organizacjom, które znacząco przyczyniają się do rozwiązywania problemów klimatycznych na świecie. Poza tym książę Cambridge pokłada też nadzieję w zbliżającym się szczycie klimatycznym COP26, który odbędzie się w Glasgow w dniach 31 października – 12 listopada. Choć zaznacza, że słowa muszą się przemieniać w czyny, jeśli państwa chcą coś w zakresie ochrony klimatu realnie osiągnąć. - Myślę, że dla COP kluczowe znaczenie ma bardzo jasne i uczciwe komunikowanie się, jakie są problemy i jakie będą w związku z tym zastosowane rozwiązania. Nie możemy tylko więcej o tym mówić, używać większej ilości sprytnych słów, ale wciąż zbyt słabo działać – zaznaczył książę.