Książę William i Harry pójdą dziś za trumną królowej w procesji do Westminster Hall

Procesja - z księciem Williamem i Harrym - odprowadzi trumnę z ciałem Elżbiety II do Westminster Hall, gdzie będzie można przez cztery najbliższe dni oddać cześć monarchini.

Książę William i Harry pójdą wraz z królem Karolem III za karetą z trumną królowej Elżbiety II w procesji w Londynie. Przejdą z Pałacu Buckingham do Westminster Hall, gdzie przez cztery kolejne dni będzie można pożegnać królową.

W środę o godzinie 14:22 procesja z trumną królowej Elżbiety opuści Pałac Buckingham, do którego została przewieziona wczoraj wieczorem. A o godzinie 15:00 ma przybyć do Westminster Hall, gdzie odbędzie się krótka uroczystość, której przewodzić będzie arcybiskup Canterbury.

Przeczytaj koniecznie: Ujawniono trasę przejazdu trumny z ciałem królowej Elżbiety II z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego

Procesja za trumną królowej w Londynie

Trójka rodzeństwa – księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward – również będą iść w procesji (warto wspomnieć, że księżniczka Anna towarzyszy trumnie królowej przez całą drogę z Balmoral).

Camilla (królowa małżonka) i Kate (księżna Walii) będą jechać w procesji samochodem, podobnie jak Sophie (hrabina Wessex) i Meghan (księżna Sussex).

W czasie procesji co minutę z Hyde Parku będą oddawane salwy honorowe i będą bić dzwony Big Bena. Generał Christopher Ghika, dowódca procesji do Westminster Hall, powiedział, że obejmie ona od 800 do 1000 członków sił zbrojnych.

W BBC Radio 4’s Today powiedział:

- To bardzo smutny obowiązek, ale wyjątkowym przywilejem jest branie udziału w ostatnim obowiązku sił zbrojnych wobec naszej królowej. W sensie ewokacyjnych obrazów przedstawiających królową opuszczającą po raz ostatni Pałac Buckingham, to będzie bardzo szczególne popołudnie.

Trumna z królową Elżbietą w Pałacu Westminsterskim

Po dotarciu procesji do Pałacu Westminsterskiego, żołnierze Gwardii Grenadierów przeniosą trumnę z ciałem królowej Elżbiety na katafalk. Wieczorem, podobnie jak w Szkocji, odbędzie się Czuwanie Książąt.

Trumna z ciałem królowej zostanie wystawiona na widok publiczny przez cztery kolejne dni i każdy zainteresowany będzie mógł oddać część Elżbiecie II. W Pałacu Westminsterskim pozostanie ona aż do pogrzebu, który odbędzie się 19 września, w poniedziałek.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!