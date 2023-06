Książę Louis nie zawiódł w czasie Tropping the Colour

Książę Louis na Tropping the Colour / fot. Getty Images

W sobotę rodzina królewska wzięła udział w uroczystej paradzie z okazji Tropping the Colour, czyli obchodów urodzin monarchy. Tym razem, jak również w czasie koronacji króla Karola, media zainteresowały się 5-letnim księciem Louisem.

Przez ostatnie 70 lat Tropping the Colour było paradą na cześć królowej Elżbiety II, jednak w tym roku, przy tej okazji świętowano urodziny króla Karola. W uroczystości wziął udział król wraz z synem Williamem, a także Camilla i Kate Middleton razem z dziećmi – Georgem, Charlotte i Louisem.





Tropping the Colour 2023

W tym roku król Karol wraz z synem Williamem jechali razem konno, a w powozie jechały Kate Middleton wraz z Camillą, a także George, Charlotte i Louise. Gdy tylko pokaz wojskowej precyzji dobiegł końca, Kate wraz z dziećmi i Camillą, udali się do Pałacu Buckingham, skąd mieli obserwować przelot samolotów.

Tym razem – znany ze swojej bogatej mimiki – książę Louis również nie zawiódł publiczności i został przyłapany na właściwych sobie grymasach twarzy. Siedząca naprzeciw niego Kate Middleton delikatnie przywoływała 5-latka do porządku, ale to, co uchwyciły obiektywy aparatów, zostało i tak natychmiast opublikowane w mediach.

Krnąbrny książę Louis

Nawet komentator BBC, Huw Edwards zauważył, że Kate upomina Louisa przed ich powrotem do Pałacu Buckingham na finał uroczystości. Podobnie jak jego starszy brat, George, Louis był w garniturze, a Charlotte miała na sobie czerwono-białą sukienkę. Dzieci machały do tłumów zgromadzonych przy The Mall, a Louis wystukiwał rytm muzyki rękami.

Król Karol, jako pierwszy monarcha od ponad 30 lat, wziął udział w Tropping the Colour jadąc na koniu. Karol przyjął królewski salut jako naczelny pułkownik siedmiu pułków Household Division podczas ceremonii zorganizowanej na Horse Guards Parade.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Szef Tesco: Inflacja prawdopodobnie osiągnęła szczyt, ale ceny pozostaną wysokie

Co wydarzyło się w Nottingham? Podano tożsamość trzech ofiar

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!