Czy to przez rasizm ze strony księcia Karola doszło do Megxitu?

Fot: Getty Images/Wikimedia Commons

Czy rasistowskie poglądy i wypowiedzi księcia Karola spowodowały Megxit? Pojawiły się informacje, że to właśnie następca brytyjskiego tronu miał stać za spekulacjami na temat koloru skóry dzieci księcia Harry'ego i Meghan Markle.

Przypomnijmy, jednym z głównych powodów opuszczenia rodziny królewskiej przez księcia Harry`ego i Meghan Merkle miał być rasizm obecny w Pałacu Buckingham. W słynnym wywiadzie udzielonym Oprze Winfrey księżna Sussex zdradziła, iż nie wszystkim odpowiedziało, że kolor skóry Archiego nie będzie biały. "Martwiono się", że potomek królów Anglii może okazać się czarnoskóry. Zarówno Meghan, jak i Harry wyraźnie zaznaczyli, że w tym przypadku mieli do czynienia z rasizmem, ale nie wskazali konkretnie na żadnego z członków rodziny królewskiej. Media spekulowały, że może chodzić o księżną Annę, jednak teraz pojawiły się nowe informacje.

Amerykański pisarz i dziennikarz Christopher Andersen w książce "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" zdradza, że autorem rzekomo rasistowskich wypowiedzi był książę Karol.

Książę Karol zaprzecza, że był rasistą w rodzinie królewskiej

Następca brytyjskiego tronu miał poruszyć ten temat podczas posiłku. Zwrócił się z pytaniem w tej kwestii do swojej żony. "Ciekawy jestem, jak będą wyglądały ich dzieci" - miał powiedzieć książę Walii. "Na pewno absolutnie wspaniale" - odpowiedziała mu Camilla. "Mam na myśli to, jaki będzie kolor ich skóry" - precyzował Karol, a ich wymiana zdań miała zostać... podsłuchana przez służbę.

Gdy te doniesienie o rzekomym rasizmie księcia Karola zaczęły być komentowane w mediach, w oficjalnym komunikacie odniósł się do nich rzecznik Clarence House. Jednoznacznie zaznaczono, że treści zawarte w książce są po prostu fikcją i opisane wydarzenia nie miały miejsca. "Nie warto nawet tego komentować" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym w imieniu następcy brytyjskiego tronu.

Wszelkie doniesienia w tej kwestii określono "fikcją"

Warto również zwrócić uwagę, że według Andersena sam książę Karol nie musiał mieć nic złego, ani rasistowskiego na myśli. Sprawa ta mogła zostać rozdmuchana najpierw przez służbę, a potem przez dworzan i w takiej właśnie formie dotarła do Harry`ego i Meghan, w następstwie czego spowodowały konflikt w rodzinie królewskiej.

Czy jednak tak właśnie się stało? Tego, być może nie dowiemy się nigdy...