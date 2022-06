Książę Karol przyjął od szejka z Kataru miliony euro w gotówce częściowo zapakowanej w torby ze sklepu spożywczego - donosi Sunday Times

Co się stało z pieniędzmi?

Książę Karol miał przyjąć od byłego premiera Kataru ogromne sumy gotówki, częściowo zapakowanej w zwykłe torby ze sklepu spożywczego. Rewelacje The Sunday Times wstrząsnęły brytyjską prasą.

Gazeta Sunday Times donosi, że kilka lat temu książę Karol miał przyjąć gotówkę o łącznej wartości około 3 milionów euro od byłego premiera Kataru Hamada bin Jassima bin Jabera Al Thani. Brytyjska prasa zawrzała.

Książę Karol przyjął około 3 miliony darowizny od szejka z Kataru

Katarski polityk miał trzykrotnie wręczyć brytyjskiemu następcy tronu pieniądze, a co najmniej raz były one zapakowane w torby z luksusowego sklepu spożywczego Fortnum & Mason. Clarence House twierdzi, że pieniąde te były darowiznami na cele charytatywne i zostały niezwłocznie przekazane jednej z organizacji prowadzonych przez księcia Karola.

Jak donosi Sunday Times, do przekazania darowizn miało dochodzić w latach 2011-2015, kiedy to książę Karol miał otrzymywać pieniądze podczas spotkań osobistych. Darowizny zostały zdeponowane na kontach funduszu charytatywnego Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF), podmiotu, który według gazety finansuje m.in. prywatne projekty księcia i jego wiejską posiadłość w Szkocji.

Jak na razie nic nie wskazuje na to, że darowizny były nielegalne. Po opublikowaniu rewelacji przez Sunday Times, Clarence House wydał oświadczenie, w którym czytamy między innymi:

„Darowizny na cele charytatywne przekazane przez szejka Hamada bin Jassima zostały natychmiast przekazane jednej z organizacji charytatywnych księcia, która odpowiednio nimi zarządziła i zapewniła nas, że przestrzegane są wszystkie prawidłowe procedury”.

