Książę Karol mówi o zakażeniu koronawirusem i o kwarantannie: „To frustrujące i często niepokojące doświadczenie”

Książę Karol, który przez ostatnie siedem dni przebywał w izolacji z Birkhall w Szkocji - po tym, jak zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem - nagrał film, w którym podzielił się swoim doświadczeniem z czasu kwarantanny. „To dziwne, frustrujące i często niepokojące doświadczenie” - mówił.

Następca brytyjskiego tronu, książę Karol, u którego około tydzień temu zdiagnozowano zakażenie nowym koronwairusem SARS-CoV-2, zamieścił w Twitterze nagranie, na którym dzieli się swoim doświadczeniem choroby i kwarantanny. Książę wyznał, że jest to „dziwne, frustrujące i często niepokojące doświadczenie”. Pierworodny syn Elżbiety II mówił także, że on i jego żona Kamila są myślami przy tych, którzy stracili bliskich w tak zaskakujących okolicznościach, w czasie pandemii oraz pochwalił wolontariuszy i „niezwykłych” pracowników NHS za ich heroiczną walkę o ludzkie życie. Książę zaznaczył, że choroba przebiega u niego dość łagodnie.

„Jak wszyscy się tego uczymy, jest to dziwne, frustrujące i często niepokojące doświadczenie, gdy obecność rodziny i przyjaciół nie jest już możliwa i normalne struktury życia nagle znikają. W tak niebywałym i niespokojnym czasie naszego życia, moja żona i ja myślimy szczególnie o tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich w tak bardzo trudnych i nienormalnych okolicznościach oraz o tych, którzy muszą znosić chorobę, izolację i samotność” - mówił książę Karol.

Nagranie zostało przygotowane w ramach książęcego poparcia dla Age UK, inicjatywy działającej na rzecz osób starszych w czasach kryzysu zdrowotnego związanego z koronawirusem.

Obejrzyj całe nagranie klikając poniższe zdjęcie:

„Jako patron Age UK, a moja żona patronka SilverLine, nasze serca skierowane są w stronę wszystkich starszych osób w całym kraju, które obecnie przeżywają ogromne trudności. Wiemy jednak również, że w każdej społeczności zamieszkującej tę ziemię - gdzie wirus dotyka ludzi w każdym wieku - istnieją naprawdę wspaniali sąsiedzi, osoby i grupy wolontariuszy, którzy zapewniają nieustanną opiekę i uwagę osobom objętym najwyższym ryzykiem i że cała ta sieć bezinteresownej pomocy sama w sobie pomaga w zapewnieniu niezbędnego wsparcia” - kontynuował następna brytyjskiego tronu.

„W czasach, gdy lekarze, pielęgniarki i cały niezbędny personel pomocniczy, który stanowi kręgosłup naszego niezwykłego NHS, znajduje się pod coraz większym obciążeniem i ryzykiem, ponieważ walczy heroicznie o ocalenie życia w ośrodkach intensywnej opieki i o powstrzymanie - o ile to możliwe - rozprzestrzeniania się tego wirusa, nasze myśli i modlitwy biegną do tych cudownych ludzi, których niezwykłe umiejętności i całkowite, bezinteresowne oddanie obowiązkom oraz opieka nad pacjentami sprawiają, że czujemy się bardzo dumni” - mówił książę.

As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ