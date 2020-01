Książę Harry i Meghan Markle wydali oświadczenie: rezygnują z przywilejów królewskich i chcą pracować. Przeprowadzą się do Kanady?

Brytyjskie media opublikowały informacje sugerujące przeprowadzkę księcia Harry'ego i Meghan do Kanady.

Harry wraz z Meghan Markle poinformowali w swoim oficjalnym oświadczeniu, że rezygnują z części przywilejów, które przysługują rodzinie królewskiej i zamierzają pracować. Książęca para nie chce już żyć na koszt podatników.

Książę Harry wraz z małżonką opublikowali na Instagramie oświadczenie, w którym napisali: „Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji, zdecydowaliśmy w tym roku na przejście do nowej roli w ramach instytucji. Zamierzamy wycofać się jako „starsi” członkowie rodziny królewskiej i pracować, by stać się niezależnymi finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość. To dzięki Waszym namowom, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat, czujemy się przygotowani na dokonanie tej zmiany".

Para książęca chce teraz spędzać więcej czasu w Kanadzie, a nie wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Oboje twierdzą, że „ta równowaga geograficzna da nam szansę wychować syna w uznaniu dla królewskiej tradycji, w której został urodzony, ale także zapewni naszej rodzinie przestrzeń, która pomoże nam skupić się na następnym rozdziale, który obejmie m.in. nową działalność charytatywną”.

Jeszcze przed oficjalnym oświadczeniem pary pojawiły się plotki, że Harry wraz z Meghan chcą przeprowadzić się do Kanady. Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie. Doniesienia o relokacji pary pojawiły się w czasie ich 6-tygodniowej wizyty w Vancouver.

Brytyjskie media opublikowały parę dni temu informację sugerującą, że książę Harry wraz z Meghan i ich ośmiomiesięcznym synem zamierzają przeprowadzić się do Kanady jeszcze w 2020 roku. Doniesienia te pojawiły się w związku z 6-tygodniową wizytą członków brytyjskiej rodziny królewskiej na zachodnim wybrzeżu Kanady wraz z matką Meghan, Dorią Ragland.

„The Sun” zasugerował także, że Harry wraz z małżonką planują osiąść w Kanadzie. Plotki te nie zostały wprawdzie potwierdzone, ale Pałac Buckingham nie zaprzeczył im jednak. Rzecznik pałacu oświadczył:

- Nie jest to temat, w związku którym udzielamy komentarza.

Gdy para królewska wróciła ze swojego świątecznego wypoczynku w Kanadzie, w ramach swojej pierwszej publicznej wizyty po świętach w czasie obchodów Remembrance Day odwiedziła kanadyjską ambasadę w Londynie przy Trafalgar Square.

Harry wraz z Meghan spotkali się w ambasadzie z Janice Charette, komisarz Kanady, aby podziękować za ciepłe przyjęcie w czasie swojej świątecznej podróży. Meghan Markle wcześniej mieszkała w Toronto przez siedem lat, gdy grała w serialu telewizyjnym „Suits”, zanim jeszcze została członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej.

