Książę Harry i Meghan Markle pozwą twórców South Park? Są oburzeni, że zostali zaprezentowani jako „durny książę i jego głupia żona”

Czy książę Harry i Meghan Markle pozwą twórców kultowego serialu animowanego dla dorosłych „Miasteczko Sout Park”? W najnowszym w odcinku "The Worldwide Privacy Tour" książę i księżna Kanady, do złudzenia przypominający Sussexów, zostali nie tylko nazwani, ale i zaprezentowani jako „„durny książę i jego głupia żona”.

Twórcy „Miasteczka South Park” biorą na warsztat Royalsów

Należało się w zasadzie tego spodziewać, że twórcy „Miasteczka South Park”, którzy od ponad 25 lat wyśmiewają amerykańskie społeczeństwo - fenomeny społeczne, polityczne i popkulturowe, a także znanych polityków i gwiazdy show-biznesu, wezmą wreszcie na warsztat księcia Harry'ego i Meghan Markle. W końcu Sussexowie, po spektakularnym opuszczeniu rodziny królewskiej i Wielkiej Brytanii, osiedli w Kalifornii i... wcale nie chcieli dać ludziom o sobie zapomnieć. Wręcz przeciwnie – ostatnio przypuścili zmasowany, medialny atak na rodzinę królewską oraz na brytyjską prasę. Harry i Meghan, którzy od dawna „domagają się prywatności”, zawarli wielomilionowe kontrakty m.in. na serial dokumentalny pod marką Netflixa pt. „Harry & Meghan" i na biografię "Ten drugi", w którym książę Harry już osobiście rozprawił się z bliskimi sobie osobami. Oczywiście wszystko to jest kontynuacją pierwszego, szokującego wywiadu, którego jakiś czas temu udzielili Oprah Winfrey i w którym zasugerowali, że ktoś z rodziny królewskiej pozwolił sobie na rasistowski komentarz pod adresem syna pary – Archiego.





Książę Harry i Meghan Markle zaprezentowani jako „durny książę i jego głupia żona”

Wiadomo, że „Miasteczko South Park” słynie z ciętego języka, który zawsze mocno balansuje na granicy żartu i zniewagi. Najnowszy odcinek "The Worldwide Privacy Tour" (Światowa Trasa na rzecz Prywatności), będący drugim epizodem nowego sezonu, też utrzymany jest w takim właśnie stylu. Oczywiście wszystko jest tu pokazane dosłownie i niedosłownie zarazem, tak że śledzimy działania pary do złudzenia przypominającej księcia Harry'ego i Meghan Markle, która jednak występuje pod nazwą „księcia i księżnej Kanady”. Każdy też, kto jest w miarę na bieżąco z losami Sussexów, dostrzeże masę odniesień do prawdziwych wydarzeń z ich udziałem, przedstawionych jednak w mocno satyrycznej formie. W odcinku pokazany jest m.in. występ „księcia i księżnej Kanady” w telewizji śniadaniowej, gdzie narzekają oni na brak prywatności i gdzie prowadzący próbuje im z drugiej strony uzmysłowić, że sami nierzadko atakują prywatność innych ludzi, a do tego chętnie pojawiają się na okładkach magazynów czy w mediach społecznościowych.

Sussexowie chcą prywatności, ale robią wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę

W dalszej części odcinka, po odwiedzeniu znanych miejsc na świecie, takich jak Paryż czy Australia, para postanawia osiąść w Kolorado i wprowadza się do domu naprzeciwko jednego z bohaterów South Park – Kyle'a. Tam, mimo że książę i księżna Kanady ciągle żądają prywatności, w pewnym momencie wchodzą z Kyle'm w spór, ponieważ ten ich ignoruje. Gdy postać przypominająca Meghan skarży się „Harry'emu”, że to na pewno dlatego, że ma ona pochodzenie afro-amerykańskie, książę, dla ratowania honoru żony podbiega do domu Kyle'a i zaczyna pocierać szybę swoim odmrożonym penisem (jest to wyraźne nawiązanie do historii i „odmrożonym penisie”, którą Harry podzielił się z czytelnikami swojej biografii).

Na koniec Kyle uzmysławia księciu, Kanady że ten stał się produktem i że powinien on żyć w zgodzie z tym, co czuje, a nie tym, jak ludzie chcą go postrzegać. Książę daje mu się przekonać, ale gdy chce zrezygnować z pokazywania się w mediach okazuje się, że jego żona jest dosłownie pusta i wcale nie chce pójść w tym względzie w jego ślady.

Książę Harry i Meghan Markle pozwą twórców South Park?

Media brytyjskie informują, bazując na swoich źródłach, że najnowszy odcinek „Miasteczka South Park” bardzo „zasmucił i przygnębił” księżną Sussex. Jeden z komentatorów życia Royalsów miał też poinformować, że ponoć sprawie przyglądają się teraz prawnicy Harry'ego i Meghan. - Źródła zbliżone do byłych Royalsów podają, że podobnie jak w wielu innych sprawach związanych z Meghan i Harrym, może to mieć konsekwencje prawne. Ich zespół prawników przygląda się epizodowi, aby ustalić, co jest nie tak i co może mieć przykre konsekwencje – mówi Neil Sean.

