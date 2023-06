Książę Harry i Meghan Markle nazwani „pie***onymi naciągaczami” przez dyrektora Spotify

Po tym, jak książę Harry i Meghan Markle ogłosili, że anulują swój podcast „Archetypes” we wspólnym oświadczeniu ze Spotify, dyrektor platformy nie przebierał w słowach i podzielił się swoją opinią na temat mało kreatywnego księcia Harry’ego.

Wygląda na to, że książę Harry i Meghan Markle nie mają pomysłu na swoją Firmę i podczas gdy ich notowania idą w dół po emocjonalnych „zwierzeniach” na Neflixie i w autobiografii księcia „Spare”, ich lukratywny kontrakt ze Spotify został anulowany.





Książę Harry i Meghan nazwani „naciągaczami”

Para od dłuższego już czasu nie ma dobrej prasy. Tym razem główny dyrektor platformy Spotify nazwał Harry’ego i Meghan „pie***nymi naciągaczami” po tym, jak zlikwidowano ich podcast Archetypes.

Ten ruch może potencjalnie kosztować parę 10 mln dolarów, a teraz Bill Simmons, szef działu innowacji i monetyzacji podcastów w Spotify zaatakował parę w odcinku własnego podcastu, który ukazał się w piątek.

- Pier***eni naciągacze. To jest podcast, który powinniśmy z nimi stworzyć. Pewnej nocy muszę się upić i opowiedzieć historię Zoomu, który miałem z Harrym, gdy próbowałem mu pomóc z pomysłem na podcast. To jedna z moich najlepszych historii – powiedział Simmons.

Sprzedał on swoją witrynę o sporcie i popkulturze wraz z siecią podcastów The Ringer firmie Spotify w 2020 roku za 200 mln dolarów, a następnie dołączył do Spotify.

Simmons już wcześniej był krytyczny wobec księcia Harry’ego i Meghan, a w styczniu ubiegłego roku powiedział, że to „zawstydzające” być zatrudnionym przez tę samą firmę co książę Harry.

"Jęczący" książę Harry

Według strony internetowej The Big Lead, Simmons miał powiedzieć o księciu: „Wystrzelić tego faceta na słońce. Jestem tak zmęczony tym facetem. Co on wnosi do tej firmy? Po prostu jęczy o gównie i ciągle udziela wywiadów. Kogo to obchodzi? Kogo obchodzi twoje życie? Nie byłeś nawet ulubionym synem. Mieszkasz w pieprzonym Montecito i po prostu sprzedajesz filmy dokumentalne i podcasty i nikogo to nie obchodzi, co masz do powiedzenia na jakikolwiek temat, chyba że mówisz o rodzinie królewskiej i tylko na nich narzekasz”.

Podcast Archetypes

Meghan Markle była gospodarzem podcastu Archetypes, który miał 12 odcinków i wystartował w sierpniu ubiegłego roku. Księżna Sussex rozmawiała z celebrytami, historykami i ekspertami o historii stereotypów wobec kobiet. Przeprowadziła także wywiady z gwiazdą tenisa Sereną Williams, piosenkarką Mariah Carey, Paris Hilton i aktorkami Mindy Kaling i Constance Wu.

Rozstanie Harry’ego i Meghan ze Spotify zostało niedawno potwierdzone w oświadczeniu Firmy pary – Archewell Audio. We wspólnym oświadczeniu pary i Spotify napisano: „Spotify i Archewell Audio wspólnie zgodziły się rozstać i są dumne z serii, którą wspólnie stworzyli”.

Przypomnijmy, że pod koniec 2020 roku Harry i Meghan podpisali lukratywną umowę z gigantem streamingu audio na hostowanie i produkcję podcastów, której wartość szacuje się na około 25 milionów dolarów amerykańskich (18 milionów funtów).

