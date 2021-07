Książę Harry i Meghan Markle chcą ochrzcić Lilibet na Zamku w Windsorze. W obecności królowej Elżbiety II

Co na to królowa Elżbieta II?

Media brytyjskie informują, że książę Harry i Meghan Markle chcą ochrzcić swoją córkę Lilibet na Zamku w Windsorze. Ponoć młodszy z synów księżnej Diany i księcia Karola miał o tym poinformować kilka osób podczas swojej ostatniej wizyty w Londynie.

Wieść niesie, że książę Harry i Megahn Markle znów chcą dać o sobie przypomnieć Brytyjczykom. Otóż, jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze „Daily Mail”, książę Harry miał powiadomić o woli ochrzczenia córki Lilibet na Zamku w Windsorze kilku członków rodziny królewskiej przy okazji swojego ostatniego pobytu w Londynie (książę Harry uczestniczył wówczas ze swoim bratem, księciem Williamem, w odsłonięciu pomnika księżnej Diany w ogrodach Pałacu Kensington). „Harry powiedział kilku osobom, że [on i Meghan] chcą, aby Lili została ochrzczona w Windsorze, tak jak jej brat. Z radością czekają, aż okoliczności na to pozwolą” - informuje brytyjski dziennik.

Lilibet zostanie ochrzczona na Zamku w Windsorze?

Jeśli dojdzie do chrzcin małej Lilibet w kaplicy św. Jerzego na Zamku w Windsorze, to będzie to pierwszy raz, gdy Meghan Markle pojawi się w Wielkiej Brytanii od czasu „ucieczki” Sussexów do Stanów Zjednoczonych. Ale wciąż nie wiadomo, czy z pomysłem księcia Harry'ego i Meghan zgodzi się królowa Elżbieta II. Zwłaszcza, że wciąż nie jest jasne, jak przyjęła ona fakt, że Sussexowie nazwali swoją córkę zdrobnieniem, jakim niegdyś najbliżsi zwracali się do właśnie do Elżbiety II. Według jednych źródeł Harry i Meghan skonsultowali swój zamiar z królową i uzyskali od niej w tym zakresie zgodę, a według innych... nie skonsultowali się w tej sprawie z nikim i zwyczajnie monarchinię w tym względzie urazili.