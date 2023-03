Książę Harry cierpi na zespół deficytu uwagi – stwierdził dr Maté po przeczytaniu jego książki „Spare”

W publicznej rozmowie przed kamerami księcia Harry’ego z kanadyjskim lekarzem, małżonkowi Meghan Markle zasugerowano, że cierpi na ADD (Attention Deficit Disorder), czyli zespół deficytu uwagi zwany również zespołem zaburzeń uwagi. Specjalista, Gabor Maté postawił taką diagnozę po przeczytaniu książki księcia „Spare”.

Książę Harry wraz z Meghan Markle od momentu opuszczenia rodziny królewskiej, którą publicznie nazywają „firmą”, twierdzą uparcie, że ich decyzja wynikała z potrzeby ucieczki od publicznego życia. Niestety każde ich późniejsze działanie – wywiad dla Oprah Winfrey, emocjonalny dokument dla Netflixa, czy niedawna autobiografia księcia – podważały to tłumaczenie. Do ciekawego jednak wniosku doszedł pewien kanadyjski lekarz w rozmowie z księciem Harrym...





Książę Harry i zespół deficytu uwagi

Książę Harry zdecydował się na 90-minutową rozmowę przed kamerami z kanadyjskim lekarzem, który postanowił publicznie przeanalizować jego psychikę na podstawie autobiografii księcia, „Spare”, która mimo ogromnego zainteresowania przyniosła arystokracie spadki w notowaniach dotyczących… popularności.

Okazało się bowiem, że książka księcia wywołała odwrotny efekt od zamierzonego i tylko zmniejszyła grono jego sympatyków. „Spare” była wprawdzie najszybciej sprzedającą się książką non-fiction w Wielkiej Brytanii, ale przeprowadzony sondaż pokazał, że książę Sussex traci za jej sprawą swoich fanów.

Według sondażu Newsweeka przeprowadzonego wśród 2000 ankietowanych w USA, Harry miał ocenę przychylności wśród Amerykanów na poziomie +38 zanim opublikowano „Spare” 5 grudnia. Te same osoby ponownie poproszono o opinię 16 stycznia, a ocena Harry'ego spadła o 45 punktów do -7.

Z kolei popularność Harry'ego wśród Brytyjczyków spadła do rekordowo niskiego poziomu w ankiecie YouGov, która ukazała się dzień przed tym, jak książka „Spare” trafiła na półki sklepowe. Prawie dwie trzecie (64 proc.) osób stwierdziło, że ma negatywną opinię o księciu, w porównaniu z 58 proc. w maju. Teraz tylko jedna czwarta (26 proc.) postrzega go w pozytywnym świetle. Okazało się, że stopień pozytywnego postrzegania księcia Harry’ego spadł do -38, a Meghan jeszcze niżej, do -42.

Diagnoza psychiki księcia Harry’ego

Gdy w rozmowie przed kamerami kanadyjski lekarz, dr Maté powiedział księciu, że – bazując na tym, co wyczytał z jego autobiografii – uważa, iż cierpi na ADD, czyli zespół deficytu uwagi, mąż Meghan Markle wydawał się odrobinę zaskoczony. Lekarz wytłumaczył jednak, że uważa ten stan za „normalną reakcje na nienormalny stres”. Harry powiedział wtedy:

- Dobrze. Czy powinienem to zaakceptować, czy powinienem się temu przyjrzeć?” – a następnie zażartował – Bezpłatna sesja, cudownie.

Polecamy krótką rozmowę w Sky News między Andrew Boltem i Esther Krakue, która zwraca ironicznie uwagę na pewną sprzeczność wynikającą z tego, że "dążąc do prywatności" zachęcamy ludzi, aby "oglądali nas, gdy opowiadamy, jak bardzo jesteśmy straumatyzowani":

Czym jest ADD?

Termin ADD używany jest w odniesieniu do osób, które mają trudności z koncentracją bez obecności objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), takich jak impulsywność czy nadpobudliwość. Objawy obejmują brak zwracania szczególnej uwagi na szczegóły, problemy z utrzymaniem uwagi przy zadaniach, niewłaściwe słuchanie i trudności w organizowaniu rzeczy.

Dr Maté, autor książki „The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture”, uważa, że ​​ADD można wyleczyć, chociaż w środowisku medycznym nie ma co do tego zgody. Powiedział Harry'emu, że doszedł do wniosku, że książę ma ADD, gdy przeczytał jego autobiografię „Spare”.

- Jednym z zamiarów, o których wiem, że je masz, jest usunięcie piętna związanego ze zdrowiem psychicznym lub pomoc w usunięciu piętna związanego ze zdrowiem psychicznym. Kiedy czytam twoją książkę jako klinicysta – możesz się z tym zgadzać lub nie – dochodzę do kilku diagnoz, które wydają się być zawarte w książce. Czy ci się to podoba, czy nie, zdiagnozowałem u ciebie ADD, dobrze? – powiedział księciu dr Maté i kontynuował swój wywód:

- Nie postrzegam tego jako choroby, postrzegam to jako normalną reakcję na nienormalny stres. Kiedy dziecko znajduje się w stresującym środowisku, jednym ze sposobów radzenia sobie z nim jest rozpraszanie uwagi, odsuwanie się od stresu i myślę, że w twoim życiu jest dużo stresu.

Harry stwierdził, że „w życiu każdego jest dużo stresu”, po czym zapytał, czy ADD można leczyć i wyleczyć oraz czy istnieje „limit wiekowy”. Wtedy już dr Dr Maté odsłonił karty i stwierdził:

- Nie, myślę, że na tym polega piękno tej rozmowy i piękno postawy, jaką zająłeś w świecie. Kiedy rozpoznasz traumę i jej wpływ, możesz ją wyleczyć w każdym wieku.

Narkotyki i książę Harry

Podczas 90-minutowej rozmowy para omawiała również zażywanie narkotyków przez Harry'ego. Książę powiedział, że marihuana „naprawdę pomogła” mu poradzić sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym, ale powiedział, że kokaina „nic” dla niego nie zrobiła. Ojciec dwójki dzieci przyznał także, że zawsze „czuł się inny niż reszta rodziny”.

Zaproszenie Harry’ego i Meghan na koronację

Ciężko przewidzieć, czego jeszcze dowiemy się z wywiadów, książek i dokumentów o księciu Harrym, chociaż trudno oprzeć się wrażeniu, że powiedziane zostało już niemal wszystko. Obecnie świat żyje potwierdzoną informacją przez Harry’ego i jego małżonkę o tym, że zostali zaproszeni na koronację króla Karola. Czy na nią przybędą? Póki co możemy się jedynie domyślać…

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyprzedaż biletów w Ryanairze. Już za 13 funtów loty do Hiszpanii, Portugalii, Danii i nie tylko

Oto wszystkie płatności pomocowe z tytułu wysokich kosztów utrzymania dostępne w marcu 2023

Książę Harry i Meghan Markle zostali wyrzuceni z Frogmore Cottage. „Nakaz eksmisji” otrzymali kilka dni po premierze autobiografii „Spare”

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!