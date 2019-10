Hakerzy przechwytywali wiadomości z telefonu księcia Harry'ego? Syn księżnej Diany pozwał wydawców „The Sun” i „Daily Mirror”

Pałac Buckingham potwierdził, że do sądu wniesiono oskarżenie.

Pozwał do sądu wydawców "The Sun" i "Daily Mirror", oskarżając ich o nielegalne przechwytywanie wiadomości z poczty głosowej.

Fot. Getty

Książę Harry pozwał wydawców „Daily Mirror” i „The Sun”, oskarżając ich o hakowanie telefonu i uzyskiwanie nielegalnego dostępu do poczty głosowej. Mąż Meghan Markle kontynuuje w ten sposób walkę z brytyjską prasą. Na początku miesiąca książę stanął w obronie swojej żony, która wniosła oskarżenie o bezprawne opublikowanie prywanego listu do ojca.Pałac Buckingham potwierdził, że do sądu wniesiono oskarżenie.

Książę Harry zainicjował postępowanie sądowe przeciwko właścicielom „The Sun” i „Daily Mirror” w sprawie domniemanego hakowania telefonu. Decyzja o rozpoczęciu postępowania została podjęta w związku z wzmożoną walką księcia Harry’ego z brytyjską prasą. Przypomnijmy, że na samym początku października syn księżnej Diany przypuścił atak na media w obronie swojej żony, księżnej Meghan.

Pałac Buckingham potwierdził, że do sądu wniesiono oskarżenie dotyczące rzekomego nielegalnego przechwytywania wiadomości z poczty głosowej. Jak podaje dziennik „The Guardian”, sprawa może dotyczyć epizodów z przeszłości, kiedy to książę Harry i książę William stanęli w centrum zainteresowania mediów, gdy na początku 2000 roku pojawiły się podejrzenia, że dziennikarze tabloidowych periodyków uzyskiwali dostęp do poczty głosowej różnych osób publicznych.

Dokumenty sądowe zostały złożone na kilka dni przed tym, jak księżna Meghan wszczęła osobne postępowanie sądowe przeciwko „Mail on Sunday” ​​za rzekome naruszenie prywatności i naruszenie praw autorskich w związku z opublikowaniem jej prywatnego listu, który wysłała do swojego ojca.

