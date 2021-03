Książę Filip przewieziony do innego szpitala na dalsze leczenie. Jaki jest stan zdrowia męża królowej Elżbiety?

Pałac Buckingham poinformował o przewiezieniu księcia Filipa ze Szpitala Króla Edwarda VII w centralnym Londynie do szpitala świętego Bartłomieja, gdzie lekarze „będą kontynuować jego leczenie z powodu infekcji oraz podejmą badania i obserwację pod kątem wcześniej istniejącej choroby serca”.

99-letni książę Edynburga w Szpitalu Króla Edwarda VII w Londynie przebywał od 13 dni, gdzie trafił z powodu infekcji. W poniedziałek natomiast w asyście policji i pracowników służby zdrowia, którzy osłaniali go przed dziennikarzami parasolkami, przetransportowano go do karetki pogotowia i przewieziono do szpitala świętego Bartłomieja.

Stan zdrowia księcia Filipa

Pałac Buckingham poinformował, że książę Filip nadal będzie leczony z powodu infekcji już w innej placówce, a dodatkowo podjęta zostanie obserwacja i testy w związku z istniejącą u niego chorobą serca. Poinformowano także, że „książę Edynburga czuje się dobrze i reaguje na leczenie, jednak pozostanie w szpitalu co najmniej do końca tygodnia”.

Pałac Buckingham nie podaje jednak w związku z jaką infekcją książę trafił do szpitala. Brytyjskie serwisy informują, że mąż królowej został zabrany na leczenie zwykłym samochodem, a nie karetką pogotowia, z kolei w samym szpitalu porusza się bez niczyjej pomocy. Jego pobyt w szpitalu nie jest także związany z koronawirusem.

Książę Filip został zabrany do innego szpitala na dalsze leczenie

Szczepienia królowej Elżbiety i księcia Filipa

Zarówno książę Edynburga jak i królowa Elżbieta zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 na początku stycznia na zamku w Windsorze, gdzie przebywają najczęściej od czasu wybuchu pandemii. O tym, czy otrzymali drugą dawkę szczepionki, nie poinformowano.