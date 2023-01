Kryzys związany z kosztami utrzymania odbija się na zdrowiu psychicznym blisko połowy mieszkańców UK. Gdzie jest najgorzej?

Najnowsze badanie YouGov pokazuje, że kryzys związany z kosztami utrzymania negatywnie odbija się na zdrowiu psychicznym blisko połowy osób dorosłych w Wielkiej Brytanii. Najbardziej nieszczęśliwi są z tego powodu mieszkańcy Walii.

Kryzys kosztów życia nasila problemy ze zdrowiem psychicznym w UK

Badanie YouGov dla Business in the Community (BITC) nie pozostawia wątpliwości – kryzys kosztów życia nadzwyczaj negatywnie odbija się na zdrowiu psychicznym dorosłych Brytyjczyków. W Walii aż 61 proc. dorosłych stwierdziło, że ich obecna sytuacja finansowa szkodzi ich zdrowiu psychicznemu. W Szkocji takich osób było 48 proc., a w Anglii – 47 proc. Inne z kolei badania pokazują, że zdrowie psychiczne dorosłych osób pracujących w Wielkiej Brytanii gwałtownie się pogorszyło od 2020 r., gdy tylko 35 proc. Walijczyków i Szkotów oraz 36 proc. Anglików skarżyło się na negatywny wpływ sytuacji finansowej na ich zdrowie psychiczne.







Mieszkańcy UK martwią się, czy w kolejnych miesiącach będzie ich stać na opłacenie rachunków

Aż 64 proc. dorosłych w Walii wyznało ankieterom YouGov, że martwi się zdolnością do opłacenia rachunków w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jeśli chodzi o mieszkańców Anglii, to sprawa ta spędza sen z powiek 53 proc. badanych, a wśród mieszkańców Szkocji odsetek ten wyniósł 54 proc. Zapłatą rachunków najbardziej martwią się w Anglii mieszkańcy wschodniej części regionu Midlands (57 proc.), a za nimi sytuują się mieszkańcy Yorkshire i Humber i południowo-zachodniej części kraju (56 proc.). W tym samym czasie obawy związane z regulowaniem swoich zobowiązań przejawiało 49 proc. osób dorosłych w Londynie.

Business in the Community uruchomiło plan działania dla firm, aby pomóc im złagodzić kryzys związany z kosztami utrzymania, który obejmuje wypłatę pracownikom realnej płacy wystarczającej na utrzymanie, umożliwienie im elastycznej pracy, ocenę potrzeb osób o niskich dochodach i zapewnienie przystępnych cenowo produktów, dzielenie się towarami z osobami o niskich dochodach i wspieranie łańcuchów dostaw.

Dyrektor naczelna Business in the Community Mary Macleod mówi, że choć przedsiębiorstwa również ucierpiały w wyniku kryzysu, to wciąż mogą one mieć realny wpływ na 30 milionów pracowników w Wielkiej Brytanii. -Nasz plan działania dotyczący kosztów utrzymania daje firmom wskazówki, których potrzebują dla wspierania swoich najbardziej narażonych pracowników, klientów i społeczności wokół nich – zaznacza Macleod.

Kryzys ma znaczący wpływ na mieszkańców Walii

Z ankiety YouGov wyraźnie wynika, że osobami najbardziej dotkniętymi rosnącymi kosztami życia są mieszkańcy Walii – regionu UK, który w przeszłości borykał się ze znacznym ubóstwem. To, że kryzys związany z kosztami utrzymania ma głęboki wpływ na ludzi w całej Walii przyznaje bez ogródek Luke Young - zastępca dyrektora Citizens Advice Cymru. - Wiemy, że trudności finansowe w połączeniu z długotrwałym problemem ubóstwa mogą wywołać u ludzi odczucia niepewności i niepokoju. Prawie połowa naszych klientów dłużnych w Walii żyje z ujemnym budżetem, co oznacza, że po opłaceniu niezbędnych rachunków nie zostaje im nic. Dla wielu ludzi jest to sytuacja niebezpieczna, bo brak stabilności finansowej, brak pewności, że wiesz, w jaki sposób zapłacisz za nieoczekiwane rzeczy, które mogą się pojawić, ma wpływ na samopoczucie emocjonalne – precyzuje Young. I chwali program wsparcia rodzin w zakresie zakupu paliwa, uruchomiony przez rząd Walii, który był bardziej hojny niż oferta rządu Wielkiej Brytanii w Anglii, ale który planowano ma się zakończyć następnej zimy. - To pieniądze, które naprawdę pomagają ludziom utrzymać się na powierzchni – mówi.

Dochody przeciętnego gospodarstwa domowego w UK obniżą się do kwietnia 2024 roku o średnio 2 100 funtów

Z najnowszej analizy think tanku the Resolution Foundation wynika z kolei, że przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii straci do kwietnia 2024 roku średnio 2100 funtów. Niestety eksperci nie mają wątpliwości, że rodziny na Wyspach są dopiero w połowie dwuletniego kryzysu kosztów utrzymania. Dochód rozporządzalny dla typowego gospodarstwa domowego, w którym żyją osoby w wieku produkcyjnym, spadnie o 3 proc. w tym roku budżetowym i o 4 proc. w następnym, a więc do kwietnia 2024 roku. Według publikowanej co roku analizy the Living Standards Outlook tylko najbogatsze rodziny w UK będą mogły liczyć na wzrost dochodów.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ponad jedna trzecia dorosłych Brytyjczyków miałaby problem ze znalezieniem £20 na dodatkowe wydatki

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Amazon planuje zamknięcie trzech magazynów w UK. 1300 osób może stracić pracę

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!