Kryzys w UK: Wojsko pomoże w rozwożeniu paliwa do stacji benzynowych już od poniedziałku!

Fot. Getty

To już pewne – wojsko pomoże w rozwożeniu paliwa do stacji benzynowych już od najbliższego poniedziałku! Pomimo tego, że, jak uspokajają ministrowie w rządzie Borisa Johnsona, kryzys paliwowy na Wyspach słabnie.

Obecnie prawie 200 żołnierzy – w tym 100 kierowców – przechodzi szkolenie w placówkach transportowych, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie dostarczyć paliwo do stacji benzynowych na terenie całego kraju. Wiadomo już także, że wojsko rozpocznie dostawy już w poniedziałek. I to pomimo tego, że sytuacja, jak zapewniają kolejni ministrowie w rządzie Borisa Johnsona, powoli się stabilizuje. - Poziomy zapasów na stacjach benzynowych w Wielkiej Brytanii wykazują tendencję wzrostową, dostawy paliwa do stacji benzynowych są powyżej normalnego poziomu, a popyt na paliwo stabilizuje się. Ważne jest, żeby podkreślić, że w Wielkiej Brytanii nie brakuje paliwa, a ludzie powinni nadal kupować paliwo tak jak zwykle – zaznaczył minister ds. biznesu Kwasi Kwarteng.

Braki w zaopatrzeniu w UK są realne

Pomimo uspokajającego tonu ministra ds. biznesu, a także kilku innych ministrów, w tym Steve'a Barclay'a, kanclerz skarbu Rishi Sunak przyznał na łamach „Daily Mail”, że kryzys zaopatrzeniowy w UK jest czymś realnym. - Te niedobory są bardzo realne. (…) Obserwujemy poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw w różnych sektorach, nie tylko tutaj [w UK], ale na całym świecie. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zminimalizować to w jak największym stopniu. Jak możecie sobie wyobrazić, rząd kładzie na to ogromny nacisk, ponieważ wiemy, jak to jest ważne. Moje dzieci będą na mnie bardzo zdenerwowane, jeśli nie będzie porządnych świąt.

Do bardziej zdecydowanego działania w celu zaradzenia kryzysowi zaopatrzeniowemu wzywa rząd opozycja. Lider SNP w Westminster, Ian Blackford, zaapelował do Borisa Johnsona, że „musi natychmiast zwołać Parlament i rozpocząć rozmowy międzypartyjne, aby określić kroki w celu skutecznego rozwiązania Brexitowego kryzysu". - Poważne niedobory siły roboczej, rosnące koszty, puste półki w supermarketach, trwający kryzys paliwowy i bariery handlowe powodują poważne i trwałe szkody – ostrzegł Blackford.