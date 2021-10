Kryzys paliwowy w UK to dobra lekcja dotycząca konieczności rezygnacji z paliw kopalnych. Zgadzasz się ze słowami ministra?

Minister ds. środowiska twierdzi, że to dla nas wszystkich dobra lekcja ws. ochrony klimatu

Fot. YouTube

Czy kryzys paliwowy w UK to dobra i potrzebna lekcja, która uczuli nas wszystkich na potrzebę rezygnacji z paliw kopalnych? Tak twierdzi minister stanu ds. Pacyfiku i środowiska, Zac Goldsmith.

Minister środowiska Zac Goldsmith powiedział, że trwający kryzys paliwowy jest „dobrą lekcją” dla nas wszystkich, która uświadamia nam nasze uzależnienie od paliw kopalnych i konieczność odejścia od ich wykorzystywania. W wywiadzie dla „The Independent” Lord Goldsmith zaznaczył, że kolejki na stacjach benzynowych przy obecnych niedoborach paliwa powinny uczulić nas na potrzebę przyspieszenia przechodzenia na pojazdy elektryczne. Jednocześnie minister odrzucił obawy, że obecne trudności na stacjach paliw mogą utrudnić uzyskanie politycznego i publicznego poparcia dla porozumienia w sprawie kryzysu klimatycznego, do którego ma dojść podczas zbliżającego się szczytu Cop26 w Glasgow. - Nie sądzę, żeby to popsuło pęd w związku z naszymi działaniami na rzecz ochrony klimatu. To całkiem dobra lekcja na temat konieczności uwolnienia się od uzależnienia od paliw kopalnych. Nie widzimy takich samych problemów u ludzi, którzy mają pojazdy elektryczne – zaznaczył.

Zerowa emisji netto d 2050 r. ma coraz więcej krytyków

Zac Goldsmith skrytykował także w wywiadzie ludzi, w tym swoich kolegów z Partii Konserwatywnej, którzy uważają, że dążenie rządu do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. odbędzie się zbyt dużym kosztem. - Są tacy ludzie w społeczeństwie, są tacy ludzie w Partii Konserwatywnej, ludzie w polityce, którzy są sceptyczni i którzy nie popierają wysiłków rządu na rzecz zapewnienia tej transformacji. Myślę [jednak], że są oni w dużej mniejszości i myślę, że nauka udowadnia, że się mylą. Nadzwyczajne wydarzenia z dnia na dzień udowadniają, że się mylą – dodał minister.