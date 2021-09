Kryzys paliwowy w UK jest „bezpośrednim skutkiem” Brexitu – powiedział Michel Barnier

Według niego Boris Johnson "wiedział dokładnie, co podpisuje", gdy przystanął na umowę brexitową.

Według byłego głównego negocjatora UE ds. Brexitu, Michela Barniera istnieje bezpośredni związek między opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i niedoborem kierowców ciężarówek, który prowadzi do problemów w wielu innych branżach, m.in. do kryzysu paliwowego.

Michel Barnier, który kandyduje na prezydenta Francji, powiedział, że drastyczny brak kierowców ciężarówek i ciągłe problemy z łańcuchem dostaw są spowodowane decyzją Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE.

Kryzys paliwowy bezpośrednim skutkiem Brexitu

- Częściowo jest to faktycznie związane z konsekwencjami Brexitu, ponieważ Wielka Brytania zdecydowała się zrezygnować z prawa swobodnego przepływu osób. I istnieje bezpośredni związek z brakiem kierowców ciężarówek. Poza swobodą przemieszczania się, Wielka Brytania zdecydowała się opuścić jednolity rynek – oznacza to, że Wielka Brytania po raz pierwszy zdecydowała się na odbudowę barier pozataryfowych między UE a UK. To bezpośrednia i mechaniczna konsekwencja Brexitu – powiedział Barnier.

Francuski polityk swoją opinią na temat obecnej sytuacji na Wyspach podzielił się na wirtualnym wydarzeniu organizowanym przez London School of Economics, promując swoją nową książkę Secret Brexit Diary, w której szczegółowo opisuje on okres negocjowania umowy brexitowej.

Boris Johnson „wiedział dokładnie, co podpisuje”

Michel Barnier zauważył także, że premier Wielkiej Brytanii „wiedział dokładnie, co podpisuje”, gdy negocjował umowę brexitową z Unią Europejską. I dodał:

- To, co stwarza problemy w Irlandii, to Brexit, nic innego.

Co ciekawe były premier Irlandii, Leo Varadkar, obecnie minister handlu tego kraju, również powiedział, że Brexit jest w dużej mierze winny temu, że brakuje paliwa lub produktów na półkach sklepowych.

- W Anglii jesteśmy teraz świadkami prawdziwych trudności, ponieważ opuścili oni jednolity rynek – dodał Varadkar.