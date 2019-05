Kryzys migracyjny: w weekend ponad 50 nielegalnych migrantów próbowało dostać się do UK

Grupa 20 imigrantów zostało uratowana przez straż przybrzeżną u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Łodzie, którymi płynęli przez kanał La Manche zatonęły. Do wydarzenia doszło w hrabstwie Kent, w okolicach miejscowości...

„Plan Jeana-Claude'a Junckera to niemal deklaracja wojny” - tak unijni urzędnicy komentują plany przewodniczącego Komisji Europejskiej dotyczące otwarcia się państw członkowskich na uchodźców z rejonów...

Przewóz nielegalnych imigrantów i jego konsekwencje

Nielegalni imigranci nieustannie dostają się do ciężarówek zmierzających do Wielkiej Brytanii. To ogromny problem dla firm transportowych, bowiem kary finansowe za wykrycie „pasażerów na gapę” są ogromne,...