Kryzys mieszkaniowy w UK: Rodzin pobierających lokalny zasiłek mieszkaniowy LHA nie stać na wynajem 94 proc. lokali od prywatnych właścicieli

Nie ma żadnego zaskoczenie - najwięcej za wynajem mieszkania w UK zapłacimy w Londynie. Przeciętnie czynsz w brytyjskiej stolicy sięga £5187. Co ciekawe, to największa stawka w Europie!

Według najnowszych danych średnia cena wynajmu mieszkania poza Londynem wzrosła do 764 funtów miesięcznie, a w stolicy osiągnęła 1,543 funty. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do kwietnia średnia cena wynajmu...

Przepisy dotyczące prawa do wynajmu (right to rent) dla imigrantów z UE po Brexicie. Czy landlordzi będą musieli sprawdzać nasz status imigracyjny?

Na stronie rządowej pojawiły się najnowsze informacje dotyczące prawa do wynajmu (right to rent) dla imigrantów z UE po Brexicie, skierowanego głównie do landlordów i agencji nieruchomości. Znalazł się...