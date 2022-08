Kryzys klimatyczny może uczynić z Wielkiej Brytanii wiodącego producenta czerwonego wina

Czy wraz z pogłębianiem się kryzysu klimatycznego i rosnącymi temperaturami na Wyspie Wielka Brytanii może stać się... potentatem w produkcji czerwonych win? Firmy działające w sektorze winiarskim już zacierają ręce!

Wielka Brytania "może stać się idealnym producentem czerwonego wina" ze względu na rosnące temperatury spowodowane zmianami klimatu, jak czytamy w analizie przygotowanej przez International Viticulture and Enology Society (IVES). Im cieplej będzie na Wyspach, tym słodsze będą winogrona hodowane w UK, co skutkować będzie również czerwonym winem wyższej jakości. Średnia temperatura sezonu wegetacyjnego (zazwyczaj między kwietniem a październikiem) w regionach winiarskich Wielkiej Brytanii jest obecnie szacowana na 14 stopni Celsjusza. Oznacza to, że w porównaniu z 1981 rokiem wzrosły one o 1°C. Postępujące ocieplenie przyczynia się do gwałtownej ekspansji sektora uprawy winorośli w Wielkiej Brytanii, można więc w jakimś sensie mówić o pozytywnym aspekcie kryzysu klimatycznego, przynajmniej z perspektywy producentów wina.

Brytyjscy producenci win mogą skorzystać na kryzysie klimatycznym

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IVES, zmiany klimatyczne mogą sprawić, że w UK możliwe będzie uprawianie większej ilości odmian winogron i produkowanie z nich wina. Szczególnie udane ma być brytyjskie Pinot Noir.

Zaznaczmy, że przed 2004 roku w Wielkiej Brytanii dominowała winorośl odporna na chłodniejszy klimat, a więc Reichensteiner, Seyval Blanc i Müller-Thurgau. Jednak w 2020 roku zwiększono areał hodowli Pinot Noir, Chardonnay i Pinot Meunier odpowiednio do 33%, 32% i 13%.

W UK robi się coraz cieplej, dzięki czemu możliwe będzie uprawianie większej ilości odmian winogron

"Już teraz jesteśmy w stanie produkować wina musujące w stylu podobnych do tych z francuskiej Szampanii. Klimat będzie nam tylko sprzyjał, abyśmy mogli jeszcze bardziej dopasować się pod tę francuską produkcję" - komentował profesor Stephen Dorling, cytowany przez portal Euronews. "W tym kraju nie słyniemy z produkcji czerwonych win, ale zmieniający się klimat sprawi, że pojawią się takie perspektywy" - dodawał.

Dla branży winiarskiej w UK rok 2018 był iście rekordowy. Lato było długie i ciepłe, a z powodu fali upałów, która wówczas miała miejsce, średnie plony winogron wyniosły aż 48 hektolitrów z hektara. Przełożyło się to na produkcję ponad 15,6 miliona butelek czerwonego wina. To rekord w brytyjskiej skali!

