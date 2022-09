"Kryptonim Polska" - polski przebój filmowy wchodzi do kin w UK już 16 września

artykuł sponsorowany

Do brytyjskich kin już wkrótce zawita niezwykła polska produkcja filmowa - czego można oczekiwać po tęczowo-narodowym obrazie w reżyserii debiutującego Piotra Kumika?

Wchodzący do kin w UK polski film "Kryptonim Polska" zdążył już zdobyć nie tylko przychylność krytyków w naszej ojczyźnie, ale również uznanie ze strony zwykłych widzów. Film debiutującego za kamerą Piotra Kumika okazał się udaną satyrą na współczesną Polskę, która rozdzierana jest konfliktem między prawicą, a lewicą. Radykalni prawicowy ekstremiści w jednym obrazie z przedstawicielami bardziej "tęczowej" kultury - czy to się może udać? Jak się okazuje - TAK! Z wdziękiem godnym Stanisława Barei autorzy "Kryptonimu Polska" wyśmiewają wszelkie absurdy, które (nadal!) pojawiają się nad Wisłą i przaśną rodzimą rzeczywistość, która stanowi codzienność wielu Polaków.

Jeśli wydaje się wam, że pomysł na tęczowo-radykalną komedią romantyczną, w której polskie odpowiedniki Romea i Julii walczą o swoją miłość w dość skomplikowanej rzeczywistości 2022 roku to dość karkołomny pomysł to... macie racje! Dziwna to mieszanka, ale co bardziej zaskakująca - w kinie po prostu działa.

O filmie może dowiedzieć się więcej na łamach portalu www.ukfilmy.pl/

Opis fabuły filmu "Kryptonim Polska":

Zaskakująca i pełna gwiazd komedia o absurdach naszej rzeczywistości i tematach, których w polskim kinie jeszcze nie było. Dwa zwalczające się środowiska, dwa przeciwstawne pomysły na życie, a w tym wszystkim ona i on... I miłosne uczucie wystawione na największą próbę. Za dobrą zabawę i konkretną dawkę humoru ręczą bezbłędni aktorzy: Borys Szyc i Maciej Musiałowski, w rolach radykalnie niezdarnych narodowców-pechowców, oraz Piotr Cyrwus, Cezary Pazura i debiutująca na dużym ekranie Magdalena Maścianica. Przygotujcie się na pełen luz, salwy śmiechu, wartką akcję i kompletny brak cenzury.

Gdyby nie kontuzja, Staszek (Maciej Musiałowski) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola (Magdalena Maścianica) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. Ale co się stało, to się nie odstanie i tak oto zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Bo on to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana (Borys Szyc). Ona zaś – aktywistka i uosobienie wszystkiego z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? Trudno powiedzieć, jeszcze trudniej przewidzieć, lecz to co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, zagraniczni goście, jeden dziarski ksiądz i masa osób z totalnie różnych parafii.

reżyseria: Piotr Kumik

scenariusz: Jakub Rużyłło / Łukasz Sychowicz

gatunek: komedia

produkcja: Polska, 2021

czas trwania: 96 minut

obsada: Maciej Musiałowski, Antoni Królikowski, Cezary Pazura, Borys Szyc, Piotr Cyrwus, Karol Bernacki i Magdalena Maścianica

Lista kin, gdzie odbędą się pokazy poniżej:

