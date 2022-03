"Krwawy deszcz" nad Wielką Brytanią - huragan Celia sprowadził do UK pył saharyjski [WIDEO]

W dniu wczorajszym mieszkańcy UK doświadczyli niezwykłego zjawiska pogodowego - brytyjskie niebo zostało zasnute pyłem znad Sahary i spadł "krwawy deszcz". Piaski największej pustyni na świecie pokonały aż 2400 kilometrów, aby dotrzeć na Wyspy! Z jakimi konsekwencjami wiążę się to zjawisko?

Przyczyną tych anomalii pogodowych w Wielkiej Brytanii jest huragan Celia. To właśnie za jego sprawą ogromne masy pyłu saharyjskiego pojawiły się na Półwyspie Iberyjskim, przede wszystkim nad Hiszpanią, ale również nad innymi krajami Europy Zachodniej. Jego obecność odnotowano w Belgradzie (Serbia) oraz w Paryżu (Francja). Pojawił się też w Wielkiej Brytanii, w południowej części wyspy. Aby dotrzeć do UK pokonał on aż 2400 kilometrów! Jak wynika z oficjalnego komunikatu wydanego przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody pył z Sahary "pogorszył jakość powietrza w dużych częściach Hiszpanii, Portugalii i Francji". Pył zawieszony na wysokości 2 kilometrów nad poziomem gruntu opadał wczoraj, w godzinach popołudniowych podczas ulewnych deszczy. Jednym ze śladów, które pozostawiał po sobie, była charakterystyczna rdzawa powłoka, widoczna choćby na stojących na ulicy samochodach.

Saharyjski pył dotarł do UK

Pył z Sahary, choć jest bogaty w składniki odżywcze minerały, pozostaje szkodliwy dla człowieka. Richard Miles z Met Office zapewnia jednak, że mieszkańcy UK nie mają szczególnych powodów do obaw. "Nie spodziewamy się znaczących skutków" - komentował na łamach portalu "The Independent". "Nie wydaliśmy żadnych ostrzeżeń dotyczących jakości powietrza. Mieszkańcy południowej części naszego kraju mogą znaleźć trochę kurzu na swoich samochodach, gdy deszcz zmyje go z nieba" - uzupełniał.

Warto jednak dodać, iż osoby mające cierpiące na schorzenia związane z układem oddechowym, w tym osoby chore na astmę oraz osoby z alergiami, powinny unikać przebywania na zewnątrz.

Czym jest i z jakimi konsekwencjami wiążę się jego obecność w UK?

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat pyłu saharyjskiego to polecamy obejrzeć ten krótki filmik przygotowany przez Met Office. Konkretnie i klarownie tłumaczy na czym polega to zjawisko pogodowe:

W mediach społecznościowych nie brakuje reakcji Brytyjczyków na to niezwykłe zjawisko pogodowe. Zobaczcie w jaki sposób relacjonowali oni wczorajsze wydarzenie:

#Thames : Red dust all the way from Sahara - pic.twitter.com/FA7yQ1RqeB — sebastian usher (@sebusher) March 16, 2022